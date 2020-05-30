Канцлер Германии Ангела Меркель не приняла приглашение Дональда Трампа посетить саммит "Большой семерки" из-за коронавируса. Президент США хочет провести встречу уже в июне.

Франция не примет участие в саммите G7

Меркель поблагодарила Трампа за его приглашение на саммит G7 в Вашингтоне, сообщает Politico со ссылкой на слова представителя правительства Германии Штефана Зайберта.

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Однако сейчас, учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, она не может согласиться на личное участие, на путешествие в Вашингтон,

– заявил Зайберт.

К слову, Трамп 27 мая сообщил, что будет пытаться провести встречу при личном участии всех лидеров "семерки" возле Вашингтона 10 июня.

Встреча лидеров G7: что известно

Саммит должен был состояться в марте 2020 года. Однако встречу отменили из-за стремительного распространения коронавируса в мире.

Однако встречу отменили из-за стремительного распространения коронавируса в мире. В планах было провести саммит в формате видеоконференции.

Трамп провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном . В Белом доме сообщили, что Макрон согласился приехать в США.

. В Белом доме сообщили, что Макрон согласился приехать в США. Премьер Канады Джастин Трюдо ранее отметил, что рассмотрит предложение относительно саммита. Ранее коронавирусом болела его жена, а он находился в самоизоляции.

ранее отметил, что рассмотрит предложение относительно саммита. Ранее коронавирусом болела его жена, а он находился в самоизоляции. Кроме того, COVID-19 был у премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он тоже пока не дал согласия на встречу.

Что известно о G7?В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Международный клуб образовали в 1976 году.



На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.



Россию допустили ко встречам "Большой семерки" на условиях слушателя в 1991 году. А с 1997 и по 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). РФ исключили из нее в 2018 году за агрессию против Украины.