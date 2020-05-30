Меркель отказалась ехать в США на саммит G7: причина
Канцлер Германии Ангела Меркель не приняла приглашение Дональда Трампа посетить саммит "Большой семерки" из-за коронавируса. Президент США хочет провести встречу уже в июне.
Франция не примет участие в саммите G7
Меркель поблагодарила Трампа за его приглашение на саммит G7 в Вашингтоне, сообщает Politico со ссылкой на слова представителя правительства Германии Штефана Зайберта.
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Однако сейчас, учитывая общую ситуацию с пандемией коронавируса, она не может согласиться на личное участие, на путешествие в Вашингтон,
– заявил Зайберт.
К слову, Трамп 27 мая сообщил, что будет пытаться провести встречу при личном участии всех лидеров "семерки" возле Вашингтона 10 июня.
Встреча лидеров G7: что известно
- Саммит должен был состояться в марте 2020 года. Однако встречу отменили из-за стремительного распространения коронавируса в мире.
- В планах было провести саммит в формате видеоконференции.
- Трамп провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Белом доме сообщили, что Макрон согласился приехать в США.
- Премьер Канады Джастин Трюдо ранее отметил, что рассмотрит предложение относительно саммита. Ранее коронавирусом болела его жена, а он находился в самоизоляции.
- Кроме того, COVID-19 был у премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он тоже пока не дал согласия на встречу.
Что известно о G7?В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Международный клуб образовали в 1976 году.
На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
Россию допустили ко встречам "Большой семерки" на условиях слушателя в 1991 году. А с 1997 и по 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). РФ исключили из нее в 2018 году за агрессию против Украины.