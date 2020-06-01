Дональд Трамп перенес саммит G7 минимум на осень и хочет пригласить на него Россию. В Британии заявили, что готовы блокировать возвращение РФ в состав "Большой семерки".

Во время саммита в Соединенных Штатах Владимир Путин может присутствовать как гость, заявили в правительстве Великобритании, пишет Independent.

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Однако в британском правительстве уверяют, что выступят против любого предложения о возвращении России в G7. Британия не поддерживает инициативу американского президента о расширении группы.

Обратите внимание! Накануне Дональд Трамп перенес саммит G7 минимум на осень. Президент США заявил также, что хочет пригласить на него Россию.

Встреча лидеров G7: что известно

Саммит должен был состояться в марте 2020 года . Однако встречу отменили из-за распространения коронавируса в мире.

. Однако встречу отменили из-за распространения коронавируса в мире. Трамп провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном . В Белом доме сообщили, что Макрон согласился приехать в США.

. В Белом доме сообщили, что Макрон согласился приехать в США. Премьер Канады Джастин Трюдо ранее отметил, что рассмотрит предложение относительно саммита. Коронавирусом болела его жена, а он находился в самоизоляции.

ранее отметил, что рассмотрит предложение относительно саммита. Коронавирусом болела его жена, а он находился в самоизоляции. Кроме того, COVID-19 был у премьера Великобритании Бориса Джонсона . Он тоже пока не дал согласия на встречу.

. Он тоже пока не дал согласия на встречу. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в США на саммит из-за пандемии.

Что известно о G7?В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Международный клуб образовали в 1976 году.



На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии в основном обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.



Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя в 1991 году. А с 1997 и до 2014 года группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). РФ исключили из клуба в 2018 году из-за агрессии против Украины.