Президент Америки перенес встречу лидеров стран "Большой семерки" с июня на сентябрь. Более того, он объявил, что хочет пригласить еще четырех лидеров государств, среди которых, важно подчеркнуть, Россия

После дискуссий с лидерами G7, президент США Трамп отложил саммит по крайней мере до сентября. На новую встречу, кроме стран "семерки", он хочет пригласить еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, сообщает CNN.

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Сейчас большая семерка состоит из США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии. Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах заявила, что президент Трамп хочет расширить следующую встречу и пригласить других традиционных союзников, в частности страны Five Eyes. Речь идет о России, Австралии, Индии и Южной Корее.

Почему отложили саммит и когда он должен был быть

Трамп недавно в своем твиттере заявил, что планирует организовать саммит G7 в июне. Однако, в ответ он столкнулся с неоднозначным и неопределенным откликом от других лидеров G7.

Например, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "не может подтвердить", примет ли участие в саммите G7 в условиях пандемии.

Другие мировые лидеры также были осторожны относительно предложенного Трампом саммита G7 в июне. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он пока не может взять на себя обязательства присутствовать на встрече лично из-за опасений по поводу передачи вируса.

"Я откладываю это, потому что я не чувствую себя, как G7, это, вероятно, представляет то, что происходит в мире. Это очень устарелая группа стран", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One в субботу.

Когда должен был пройти саммит G7? Встреча стран "Большой семерки" должна была состояться в марте 2020 года. Однако ее отменили из-за стремительного распространения коронавируса в мире. В планах было провести саммит в формате видеоконференции, однако лидеры стран решили переждать вспышку коронавируса, чтобы провести его вживую. В конце концов Трамп объявил о встрече G7 в июне.