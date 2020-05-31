Президент Америки переніс зустріч лідерів країн "Великої сімки" із червня на вересень. Ба більше, він оголосив, що хоче запросити ще чотирьох лідерів держав, серед яких, важливо підкреслити, Росія

Опісля дискусій із лідерами G7, президент США Трамп відклав саміт принаймні до вересня. На нову зустріч, окрім країн "семірки" він хоче запросити ще чотири країни: Росію, Австралію, Індію і Південну Корею, повідомляє CNN.

Тим часом Через протести у США вперше за 28 років вивели армію на вулиці: відео

Наразі велика сімка складається з США, Канади, Франції, Великобританії, Німеччини, Італії та Японії. Директор зі стратегічних комунікацій Білого дому Алісса Фарах заявила, що президент Трамп хоче розширити наступну зустріч і запросити інших традиційних союзників, зокрема країни Five Eyes. Йдеться про Росію, Австралію, Індію і Південну Корею.

Чому відклали саміт і коли він мав відбутися

Трамп нещодавно у своєму твіттері заявив, що планує організувати саміт G7 у червні. Однак, у відповідь він зіткнувся з неоднозначним і невизначеним відгуком від інших лідерів G7.

Наприклад, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що "не може підтвердити", чи візьме участь у саміті G7 в умовах пандемії.

Інші світові лідери також були обережні щодо запропонованого Трампа саміту G7 у червні. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що він поки не може взяти на себе зобов'язання бути присутнім на зустрічі особисто через побоювання з приводу передачі вірусу.

Я відкладаю це, тому що я не відчуваю себе як G7, це, ймовірно, представляє те, що відбувається в світі. Це дуже застаріла група країн, сказав Трамп журналістам на борту Air Force One в суботу.

Коли мав пройти саміт G7? Зустріч країн "Великої сімки" мала відбутися у березні 2020 року. Однак її скасували через стрімке поширення коронавірусу у світі. У планах було провести саміт у форматі відеоконференції, однак лідери країн вирішили почекати спалаху коронавірусу, щоб провести його вживу. Зрештою Трамп оголосив про зустріч G7 у червні.