Никаких переговоров с США об участии России в следующем саммите "Большой семерки" (G7) Кремль не ведет. Вместо этого там продвигают идею проведения саммита США, Великобритании, Франции Китая и России – пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.

Участие России в саммите "Большой семерки"

Трамп хочет видеть Путина на встрече G7

Саммит "Большой семерки" организовывает президент США Дональд Трамп в 2020 году. Он активно продвигает идею пригласить к участию в мероприятии Россию , напоминает 24 канал.

Обратите внимание Трамп перенес саммит G7 минимум на осень и хочет пригласить Россию

3 июля посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон ведет переговоры с МИД России (и другими странами, которые примут участие во встрече G7) по поводу "вопроса о допустимости приемлемой роли для России на этом саммите".

Но Путин хочет "G5"

Однако, как пишет ТАСС , заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг факт каких-либо переговоров: "Никаких таких обсуждений мы не вели и не ведем".

Рябков подчеркнул, что идея расширенного саммита G7 не слишком удачная учитывая то, что на нем планируют рассматривать "китайский фактор" – и это без присутствия представителей Китая.

"Без КНР обсуждать те или иные вопросы в современном мире просто невозможно", – настаивает Рябков.

Поэтому, по его словам, Россия настаивает на уже ранее озвученной инициативе проведения саммита с участием пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – США, Великобритании, Франции, России и Китая.

Читайте также Международное сообщество не может допустить возвращения России в G7, – Зеленский

Напомним, в США с Китаем отношения не слишком теплые, а вот у России – наоборот. Представители Китая относительно позиции РФ на международных встречах почти всегда выражали сдержанное одобрение.