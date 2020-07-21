Сенатори США підготували резолюцію проти участі Росії в G7
У Сенат США внесли резолюцію проти участі Росії у саміті G7. Зустріч лідерів "Великої сімки" нещодавно перенесли на осінь, щоправда, точної дати проведення поки не визначили – розмірковують над його проведенням у Вашингтоні у вересні або листопаді. Так, проти участі у цьому саміті Росії виступили 12 представників Демократичної партії.
У резолюції висловлена позиція проти включення Росії до G7 через те, що РФ окупувала частину України, дестабілізує демократії інших країн, разом з тим і США, та пропонувала винагороди за вбивство американських військових в Афганістані. Про це інформує пресслужба сенатора Діка Дурбіна.
Раніше Росія не хоче на саміт G7, Кремль вигадав новий формат – "велику п'ятірку"
Зазначається, що президент США Дональд Трамп неодноразово закликав до участі Росії у саміті, проте резолюція дає зрозуміти, що Сенат буде проти повернення РФ, якщо Кремль не припинитись агресію проти України та інших американських союзників.
Замість того щоб використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для протидії загрозам з боку Росії проти наших військ, наших виборів і суверенітету демократичних країн по всьому світу, президент Трамп прагнув винагородити Кремль,
– мовиться у заяві.
Що цьому передувало:
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на саміт G7 як спостерігача.
- Також наприкінці травня американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Окрім того, він пропонував запросити на саміт представників Індії, Південної Кореї та Австралії.
- Зауважимо, що очільник Білого дому вважає G7 неефективним саме через відсутність Росії в організації. Він вважає, що багато з обговорюваного на саміті стосується Путіна, відтак "було б добре, якби він брав участь в обговореннях".
- Проти такого рішення виступили Великобританія, Канада та Європейський союз.
Що відомо про G7?До "Великої сімки" входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Міжнародний клуб утворили у 1976 році. На форумах G7 здебільшого обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.
Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача у 1991 році. А з 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). Однак у 2018 році РФ виключили з клубу через агресію проти України.