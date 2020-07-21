У Сенат США внесли резолюцію проти участі Росії у саміті G7. Зустріч лідерів "Великої сімки" нещодавно перенесли на осінь, щоправда, точної дати проведення поки не визначили – розмірковують над його проведенням у Вашингтоні у вересні або листопаді. Так, проти участі у цьому саміті Росії виступили 12 представників Демократичної партії.

У резолюції висловлена позиція проти включення Росії до G7 через те, що РФ окупувала частину України, дестабілізує демократії інших країн, разом з тим і США, та пропонувала винагороди за вбивство американських військових в Афганістані. Про це інформує пресслужба сенатора Діка Дурбіна.

Раніше Росія не хоче на саміт G7, Кремль вигадав новий формат – "велику п'ятірку"

Зазначається, що президент США Дональд Трамп неодноразово закликав до участі Росії у саміті, проте резолюція дає зрозуміти, що Сенат буде проти повернення РФ, якщо Кремль не припинитись агресію проти України та інших американських союзників.

Замість того щоб використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти для протидії загрозам з боку Росії проти наших військ, наших виборів і суверенітету демократичних країн по всьому світу, президент Трамп прагнув винагородити Кремль,

– мовиться у заяві.

Що цьому передувало:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на саміт G7 як спостерігача.

Також наприкінці травня американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Окрім того, він пропонував запросити на саміт представників Індії, Південної Кореї та Австралії.

Зауважимо, що очільник Білого дому вважає G7 неефективним саме через відсутність Росії в організації. Він вважає, що багато з обговорюваного на саміті стосується Путіна, відтак "було б добре, якби він брав участь в обговореннях".

Проти такого рішення виступили Великобританія, Канада та Європейський союз.