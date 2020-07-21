Сенаторы США подготовили резолюцию против участия России в G7
В Сенат США внесли резолюцию против участия России в саммите G7. Встречу лидеров "Большой семерки" недавно перенесли на осень, правда, точной даты проведения пока не определили – размышляют над ее проведением в Вашингтоне в сентябре или ноябре. Так, против участия в этом саммите России выступили 12 представителей Демократической партии.
В резолюции выражена позиция против включения России в G7 из-за того, что РФ оккупировала часть Украины, дестабилизирует демократии других стран, вместе с тем и США, и предлагала вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба сенатора Дика Дурбина.
Ранее Россия не хочет на саммит G7, Кремль придумал новый формат – "большую пятерку"
Отмечается, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал к участию России в саммите, однако резолюция дает понять, что Сенат будет против возвращения РФ, если Кремль не прекратит агрессию против Украины и других американских союзников.
Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для противодействия угрозам со стороны России против наших войск, наших выборов и суверенитета демократических стран по всему миру, президент Трамп стремился вознаградить Кремль,
– говорится в заявлении.
Что этому предшествовало:
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на саммит G7 в качестве наблюдателя.
- Также в конце мая американский лидер предложил расширить формат G7, повернув в него Россию. Кроме того, он предлагал пригласить на саммит представителей Индии, Южной Кореи и Австралии.
- Заметим, что глава Белого дома считает G7 неэффективным именно из-за отсутствия России в организации. Он считает, что многое из обсуждаемого на саммите касается Путина, поэтому "было бы хорошо, если бы он участвовал в обсуждениях".
- Против такого решения выступили Великобритания, Канада и Европейский союз.
Что известно о G7?
В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Международный клуб образовали в 1976 году. На форумах G7 в основном обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя в 1991 году. А с 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). Однако в 2018 году РФ исключили из клуба из-за агрессии против Украины.