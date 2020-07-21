В Сенат США внесли резолюцию против участия России в саммите G7. Встречу лидеров "Большой семерки" недавно перенесли на осень, правда, точной даты проведения пока не определили – размышляют над ее проведением в Вашингтоне в сентябре или ноябре. Так, против участия в этом саммите России выступили 12 представителей Демократической партии.

В резолюции выражена позиция против включения России в G7 из-за того, что РФ оккупировала часть Украины, дестабилизирует демократии других стран, вместе с тем и США, и предлагала вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба сенатора Дика Дурбина.

Ранее Россия не хочет на саммит G7, Кремль придумал новый формат – "большую пятерку"

Отмечается, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал к участию России в саммите, однако резолюция дает понять, что Сенат будет против возвращения РФ, если Кремль не прекратит агрессию против Украины и других американских союзников.

Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для противодействия угрозам со стороны России против наших войск, наших выборов и суверенитета демократических стран по всему миру, президент Трамп стремился вознаградить Кремль,

– говорится в заявлении.

Что этому предшествовало:

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на саммит G7 в качестве наблюдателя.

Также в конце мая американский лидер предложил расширить формат G7, повернув в него Россию. Кроме того, он предлагал пригласить на саммит представителей Индии, Южной Кореи и Австралии.

Заметим, что глава Белого дома считает G7 неэффективным именно из-за отсутствия России в организации. Он считает, что многое из обсуждаемого на саммите касается Путина, поэтому "было бы хорошо, если бы он участвовал в обсуждениях".

Против такого решения выступили Великобритания, Канада и Европейский союз.