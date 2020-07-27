Перший день перемир'я: бойовики провели другий обстріл, ЗСУ досі вогонь не відкривали
У ніч проти 27 липня на Донбасі запрацювало повне й всеосяжне перемир'я на Донбасі. Втім протривало воно не довго, поки бойовики не обстріляли українські позиції посеред ночі. Вже після обіду відбувся й другий обстріл окупантів, а от українські війська вогонь не відкривали.
Станом на 17 годину 27 липня від початку доби ворог здійснив два обстріли українських позицій, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
Важливо Перша ніч перемир'я на Донбасі: окупанти вже влаштували провокацію, щоб його зірвати
Перший обстріл був у районі населеного пункту Водяне, де противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Ще одного разу бойовики обстріляли українські позиції вже в обідню пору. Поблизу Південного окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На щастя, втрат серед українських воїнів немає. Ба більше, у жодному з двох випадків ворожих обстрілів наші захисники не відкривали вогонь у відповідь.
Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони,
– запевнили в штабі.
Припинення вогню з 27 липня: коротко
- Воно запрацювало з 00:01 27 липня, тобто в ніч на понеділок.
- Хоча всі попередні перемир'я були успішно зірвані бойовиками, Володимир Зеленський вважає, що це "точно має запрацювати". Такі ж надії покладає й Захід.
- Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.
- Для того, аби підтвердити дотримання перемир'я з боку українських військ, на бойових позиціях планували розмістити українських миротворців, а на лінії розмежування – журналістів.
- Ще перед самим початком перемир'я бойовики влаштували провокацію, щоб його зірвати. Для цього вони дистанційно заклали міни з ручних протитанкових гранатометів.