У ніч проти 27 липня на Донбасі запрацювало повне й всеосяжне перемир'я на Донбасі. Втім протривало воно не довго, поки бойовики не обстріляли українські позиції посеред ночі. Вже після обіду відбувся й другий обстріл окупантів, а от українські війська вогонь не відкривали.

Станом на 17 годину 27 липня від початку доби ворог здійснив два обстріли українських позицій, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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Перший обстріл був у районі населеного пункту Водяне, де противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ще одного разу бойовики обстріляли українські позиції вже в обідню пору. Поблизу Південного окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На щастя, втрат серед українських воїнів немає. Ба більше, у жодному з двох випадків ворожих обстрілів наші захисники не відкривали вогонь у відповідь.

Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони,

– запевнили в штабі.

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