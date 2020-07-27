В ночь на 27 июля заработало полное и всеобъемлющее перемирие на Донбассе. Впрочем продлилось оно недолго, пока боевики не обстреляли украинские позиции среди ночи. Уже после обеда состоялся и второй обстрел оккупантов, а вот украинские войска огонь не открывали.

По состоянию на 17 часов 27 июля с начала суток враг совершил два обстрела украинских позиций, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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Первый обстрел был в районе населенного пункта Водяное, где противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Еще однажды боевики обстреляли украинские позиции уже в полдень. Вблизи Южного оккупанты били из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К счастью, потерь среди украинских воинов нет. Более того, ни в одном из двух случаев враждебных обстрелов наши защитники не открывали огонь.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны,

– заверили в штабе.

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