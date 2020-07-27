Первый день перемирия: боевики провели второй обстрел, ВСУ до сих пор огонь не открывали
В ночь на 27 июля заработало полное и всеобъемлющее перемирие на Донбассе. Впрочем продлилось оно недолго, пока боевики не обстреляли украинские позиции среди ночи. Уже после обеда состоялся и второй обстрел оккупантов, а вот украинские войска огонь не открывали.
По состоянию на 17 часов 27 июля с начала суток враг совершил два обстрела украинских позиций, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
Важно Первая ночь перемирия на Донбассе: оккупанты уже устроили провокацию, чтобы его сорвать
Первый обстрел был в районе населенного пункта Водяное, где противник посреди ночи открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Еще однажды боевики обстреляли украинские позиции уже в полдень. Вблизи Южного оккупанты били из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К счастью, потерь среди украинских воинов нет. Более того, ни в одном из двух случаев враждебных обстрелов наши защитники не открывали огонь.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны,
– заверили в штабе.
Прекращении огня с 27 июля: коротко
- Оно заработало с 00:01 27 июля есть в ночь на понедельник.
- Хотя все предыдущие перемирия были успешно сорваны боевиками, Владимир Зеленский считает, что это "точно должно заработать". Такие же надежды возлагает и Запад.
- Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, ведь на оккупированной части Донбасса нет правового поля.
- Для того, чтобы подтвердить соблюдение перемирия со стороны украинских войск, на боевых позициях планировали разместить украинских миротворцев, а на линии разграничения – журналистов.
- Еще перед самым началом перемирия боевики устроили провокацию, чтобы его сорвать. Для этого они дистанционно заложили мины из ручных противотанковых гранатометов.