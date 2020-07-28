В Офісі Президента України Володимира Зеленського пояснили, що означають поодинокі обстріли, зафіксовані на Донбасі 27 липня після початку режиму повного припинення вогню. Висловилися з приводу перемир'я на Донбасі й міжнародні партнери України – Польща та Хорватія.

В ОП кажуть, що такі обстріли – поширене явище у будь-якій зоні військових дій. Про це написали в РБК-Україна.

Нагадаємо Обстріли на Донбасі: бойовики цинічно порушили режим тиші після нового перемир'я

Вони не несуть системного характеру, припинення вогню працює. Хоча це складний процес,

– цитують ОП у виданні.

Так само і на міжнародній арені припинення вогню в Україні підтримали. Зокрема Укрінформ написав про слова міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича:

"Я висловив сподівання, що останніх домовленостей про припинення вогню на лінії зіткнення, зроблених під час зустрічі ТКГ, будуть дотримуватися".

Польща має незмінну позицію: розв'язання конфлікту на сході України має відбутися мирним і дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність ж України – поза всяким сумнівом.

До слова, у МЗС Хорватії у твіттері (країна наразі головує в Раді ЄС) привітали угоду про припинення вогню на Донбасі.

До теми Росія не хоче нічого гарантувати: Резніков розповів про зрив перемир'я на Донбасі

27 липня на Донбасі набув чинності режим повного припинення вогню. Проросійські бойовики вже щонайменше двічі обстрілювали позиції ООС і дистанційно мінували територію. Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали.