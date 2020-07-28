Обстріли не системні, припинення вогню працює, – ОП про перемир'я на Донбасі
В Офісі Президента України Володимира Зеленського пояснили, що означають поодинокі обстріли, зафіксовані на Донбасі 27 липня після початку режиму повного припинення вогню. Висловилися з приводу перемир'я на Донбасі й міжнародні партнери України – Польща та Хорватія.
В ОП кажуть, що такі обстріли – поширене явище у будь-якій зоні військових дій. Про це написали в РБК-Україна.
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Вони не несуть системного характеру, припинення вогню працює. Хоча це складний процес,
– цитують ОП у виданні.
Так само і на міжнародній арені припинення вогню в Україні підтримали. Зокрема Укрінформ написав про слова міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича:
- "Я висловив сподівання, що останніх домовленостей про припинення вогню на лінії зіткнення, зроблених під час зустрічі ТКГ, будуть дотримуватися".
Польща має незмінну позицію: розв'язання конфлікту на сході України має відбутися мирним і дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність ж України – поза всяким сумнівом.
До слова, у МЗС Хорватії у твіттері (країна наразі головує в Раді ЄС) привітали угоду про припинення вогню на Донбасі.
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