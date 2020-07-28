Россия тратит на ведение боевых действий на Донбассе около 5 миллиардов долларов за год. По мнению вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова – именно поэтому Москва согласилась на комплексное перемирие.

Большие суммы идут на поддержку вооруженных формирований

Война, продолжается уже шесть лет, что требует огромного финансирования, в частности, речь идет о поддержке незаконных вооруженных формирований. Об этом Резников сообщил в интервью изданию Lb.ua.

Актуально Несмотря на выстрелы, говорить о срыве перемирия в Донбассе пока рано, – Резников

Остается открытым вопрос: сколько еще Российская Федерация планирует финансировать войну на Донбассе, учитывая экономическую и политическую ситуацию внутри России. По моим подсчетам, Москва тратит на это 5 миллиардов долларов за год,

– рассказал чиновник.

Кроме военных вопросов, Россия еще тратит деньги на заработную плату так называемых бюджетников на оккупированных территориях.

Кремль должен объяснять своим налогоплательщикам, зачем они содержат несколько миллионов чужих граждан. А часть этих граждан, в свою очередь, претендуют уже на то, чтобы пользоваться общероссийскими благами, которых в эпоху кризиса на всех не хватает,

– сообщил Резников.

Если РФ не будет выполнять обязательства, введут новые санкции

Если эти деньги на временно оккупированных территориях Москва не будет выплачивать, то это повлечет за собой внедрение новых санкций.

Что известно о прекращении огня с 27 июля

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Однако уже в первый день – 27 июля – боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Речь идет о двух обстрелах украинских позиций и еще об одном факте провокации.