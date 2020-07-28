Вице-премьер и первый заместитель председателя делегации Украины в минской Трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что пока не стоит говорить о срыве нового перемирия на Донбассе. А случаи выстрелов, по его мнению, следует расследовать.

Резников о перемирии на Донбассе

Свое видение ситуации украинский чиновник выложил в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина. По его словам, сейчас всех беспокоит информация о том, что в первый день перемирия были обстрелы. Но точного подтверждения какие именно и где на момент интервью у него не было.

К теме Первый день перемирия на Донбассе: к каким провокациям прибегли боевики

Но я предложил бы говорить о том, что это не означает нарушения перемирия, это означает, что есть факты нарушений, и об этом именно и говорится в дополнительных мерах, которые были согласованы на Трехсторонней контактной группе недавно,

– отметил Резников.

Он пояснил, что выстрелы как раз предусмотрены как "случай, который подлежит расследованию, и или привлечению к дисциплинарной ответственности, если это злонамеренное нарушение".

"Если это ошибка, случайность, тогда объяснение этого с участием СММ ОБСЕ и в будущем восстановленного, я надеюсь, полноценного состава СЦКК", – отметил вице-премьер.

По его словам, линия разграничения сторон конфликта на Донбассе – весьма протяженная и вдоль нее в окопах и блиндажах находятся военные люди с оружием, которые за шесть лет войны привыкли только отвечать на огонь.

"И сегодня это не сразу, не за один день, с 0:01 объявили, и прямо все сразу получается. Конечно, это серьезная кропотливая работа офицеров, объяснение того, что надо научиться иначе реагировать. Потому что случайный шум ночью или треск не означает повод открывать огонь в ответ. В этом задача и так начинает работать перемирие", – констатировал он.

Резников добавил, что оптимистично смотрит на ситуацию и считает, что остается шанс на достижение перемирия.

В то же время он напомнил, что согласно согласованным в пределах ТКГ дополнительным мерам и Гаагской конвенции, если одна из сторон нарушает перемирие, то другая имеет право на автоматический выход из него и возобновление военных действий. Но это произойдет только если будут не случайные, единичные нарушения режима тишины, а реальная агрессия.

Резников также отметил, что уже примерно год идут переговоры в различных вариациях, в частности в группе по безопасности ТКГ, о том, что все предыдущие случаи перемирия не срабатывали. Поэтому нужно было проанализировать причины и пробовать найти способы уменьшения рисков.

Обратите внимание Обстрелы не системные, прекращение огня работает, – ОП о перемирии на Донбассе

Режим прекращения огня на Донбассе: основное

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Что оно предполагает: