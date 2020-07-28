Віцепрем'єр і перший заступник голови делегації України в мінській Тристоронній контактній групі Олексій Резніков вважає, що поки не варто говорити про зрив нового перемир’я на Донбасі. А випадки пострілів, на його думку, слід розслідувати.

Резніков про перемир’я на Донбасі

Своє бачення ситуації український посадовець виклав у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна. За його словами, нині всіх непокоїть інформація про те, що у перший день перемир’я були обстріли. Але точного підтвердження, які саме та де, на момент інтерв’ю він не мав.

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Але я запропонував би говорити про те, що це не означає порушення перемир'я, це означає, що є факти порушень, і про це, зокрема, саме і мовиться в додаткових заходах, які було узгоджено на Тристоронній контактній групі нещодавно,

– зауважив Резніков.

Він пояснив пояснив, що постріли якраз передбачено як "випадок, який підлягає розслідуванню, і або притягненню до дисциплінарної відповідальності, якщо це зловмисне порушення".

"Якщо це помилка, випадковість, тоді пояснення цього за участю СММ ОБСЄ і в майбутньому відновленого, я сподіваюся, повноцінного складу СЦКК", – зауважив віцепрем’єр.

За його словами, лінія розмежування сторін конфлікту на Донбасі – вельми протяжна та уздовж неї в окопах і бліндажах перебувають військові люди зі зброєю, які за шість років війни звикли тільки відповідати на вогонь.

"І сьогодні це не відразу, не за один день, з 0:01 оголосили та прямо все відразу виходить. Звісно, це серйозна кропітка робота офіцерів, пояснення того, що треба навчитися інакше реагувати. Тому що випадковий шум уночі або тріск не означає привід відкривати вогонь у відповідь. У цьому завдання і так починає працювати перемир'я", – констатував він.

Резніков додав, що оптимістично дивиться на ситуацію та вважає, що залишається шанс на досягнення перемир'я.

Водночас він нагадав, відповідно до узгоджених в межах ТКГ додаткових заходів і Гаазької конвенції, якщо одна зі сторін порушує перемир'я, то інша має право на автоматичний вихід із нього і відновлення військових дій. Але це станеться лише, якщо будуть не випадкові, поодинокі порушення режиму тиші, а реальна агресія.

Резніков також зазначив, що вже приблизно рік тривають переговори в різних варіаціях, зокрема у групі з безпеки ТКГ, про те, що всі попередні випадки перемир'я не спрацьовували. Тому потрібно було проаналізувати причини й пробувати знайти способи зменшення ризиків.

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