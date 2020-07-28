Россияне взяли ответственность за обеспечение отсутствия огня, – Резников
Москва взяла на себя политическую ответственность за обеспечение всеобъемлющего перемирия на Донбассе. Ранее в Кремле заявили, что якобы не могут гарантировать прекращение огня, потому что не являются участником конфликта.
На России – политическая ответственность за соблюдение перемирия
Верификацией может заниматься исключительно мониторинговая миссия ОБСЕ. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию LB.ua.
Актуально Москва тратит на войну на Донбассе 5 миллиардов долларов в год, – Резников
Тем не менее, россияне взяли на себя политическую ответственность за обеспечение отсутствия огня с той стороны. И им придется принять решение: или они не отвечают за свои слова, или выводят своих офицеров назад и дают им по шее,
– отметил Резников.
В Кремле говорили, что не могут гарантировать отсутствие огня
Отметим, что 27 июля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе. Ведь, отмечают в Кремле, россияне не являются участниками вооруженного конфликта.
Что известно о прекращении огня с 27 июля
- Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
- Однако уже в первый день – 27 июля боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Речь идет о двух обстрелах украинских позиций и еще об одном факте провокации.
- Сейчас в ОБСЕ не подтвердили, можно ли рассматривать эти обстрелы, как факты нарушения перемирия.