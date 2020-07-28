Москва взяла на себя политическую ответственность за обеспечение всеобъемлющего перемирия на Донбассе. Ранее в Кремле заявили, что якобы не могут гарантировать прекращение огня, потому что не являются участником конфликта.

На России – политическая ответственность за соблюдение перемирия

Верификацией может заниматься исключительно мониторинговая миссия ОБСЕ. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью изданию LB.ua.

Актуально Москва тратит на войну на Донбассе 5 миллиардов долларов в год, – Резников

Тем не менее, россияне взяли на себя политическую ответственность за обеспечение отсутствия огня с той стороны. И им придется принять решение: или они не отвечают за свои слова, или выводят своих офицеров назад и дают им по шее,

– отметил Резников.

В Кремле говорили, что не могут гарантировать отсутствие огня

Отметим, что 27 июля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе. Ведь, отмечают в Кремле, россияне не являются участниками вооруженного конфликта.

Что известно о прекращении огня с 27 июля