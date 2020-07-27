Навмисно підривають авторитет Зеленського, – Казанський про зрив перемир'я
Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі, про яке домовилися напередодні, протрималось лише 20 хвилин.
Росія навіть не намагається приховати, що не буде дотримуватися домовленостей. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Денис Казанський – журналіст та учасник Тристоронньої контактної групи.
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Він наголосив: у Кремлі вкотре сказали, що Росія не виступатиме гарантом цього перемир'я. Мовляв, не має відношення до того, що відбувається на Донбасі. "Всім же ж очевидно, що це брехня" – підкреслив журналіст.
На його думку, це не якийсь окремий задум, а частина тактики, якої Росія дотримується вже 6 років. Зокрема, аби змусити Україну говорити напряму з так званими представниками ОРДЛО.
Думаю, вони навмисно розхитують ситуацію, зокрема підриваючи авторитет президента Зеленського. Адже в суспільстві неоднозначне сприйняття підписання цього перемир'я. Вони показують, що Зеленський не контролює ситуацію,
– пояснив Казанський.
"Що він щось підписав, а потім ніхто цього не виконує. Вони ж постійно підкреслюють, що Зеленський прийшов до влади і обіцяв мир. А тепер вони показують його неспроможність досягти цього", – додав журналіст.
Казанський: Потрібно вимагати посилення санкцій
Учасник Тристоронньої контактної групи вважає, що керівництво країни та дипломатія мають обов'язково знову звертатися до міжнародної спільноти. Підкреслювати, що Росія є недоговороздатною та вимагати посилення санкцій.
Це привід для чергових санкцій. Бо це ж ніколи не скінчиться так. Вони спочатку дають якісь гарантії, щось підписують, запевняють, а потім порушують. Це робиться, аби показати, що Україна не контролює ситуацію,
– пояснив він.
"От зараз всі на каналах Медведчука, умовно, будуть кричати, що президент знову набрехав. Що він обіцяв перемир'я і не може його гарантувати, що президент не такий. Шкода, що на цю гру ведуться, зокрема, керівники країни", – зазначив Казанський.
Й додав: Зеленський, напевно, не розуміє, що його у такий спосіб підставляють. Або, можливо, просто відчуває певну безвихідь. Адже нічого не робити – для нього не вихід. Тому він намагається зробити хоч щось для миру.
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