Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі, про яке домовилися напередодні, протрималось лише 20 хвилин.

Росія навіть не намагається приховати, що не буде дотримуватися домовленостей. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Денис Казанський – журналіст та учасник Тристоронньої контактної групи.

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Він наголосив: у Кремлі вкотре сказали, що Росія не виступатиме гарантом цього перемир'я. Мовляв, не має відношення до того, що відбувається на Донбасі. "Всім же ж очевидно, що це брехня" – підкреслив журналіст.

На його думку, це не якийсь окремий задум, а частина тактики, якої Росія дотримується вже 6 років. Зокрема, аби змусити Україну говорити напряму з так званими представниками ОРДЛО.

Думаю, вони навмисно розхитують ситуацію, зокрема підриваючи авторитет президента Зеленського. Адже в суспільстві неоднозначне сприйняття підписання цього перемир'я. Вони показують, що Зеленський не контролює ситуацію,

– пояснив Казанський.

"Що він щось підписав, а потім ніхто цього не виконує. Вони ж постійно підкреслюють, що Зеленський прийшов до влади і обіцяв мир. А тепер вони показують його неспроможність досягти цього", – додав журналіст.

Довідка. Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ рішення прийняли на зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Казанський: Потрібно вимагати посилення санкцій

Учасник Тристоронньої контактної групи вважає, що керівництво країни та дипломатія мають обов'язково знову звертатися до міжнародної спільноти. Підкреслювати, що Росія є недоговороздатною та вимагати посилення санкцій.

Це привід для чергових санкцій. Бо це ж ніколи не скінчиться так. Вони спочатку дають якісь гарантії, щось підписують, запевняють, а потім порушують. Це робиться, аби показати, що Україна не контролює ситуацію,

– пояснив він.

"От зараз всі на каналах Медведчука, умовно, будуть кричати, що президент знову набрехав. Що він обіцяв перемир'я і не може його гарантувати, що президент не такий. Шкода, що на цю гру ведуться, зокрема, керівники країни", – зазначив Казанський.

Й додав: Зеленський, напевно, не розуміє, що його у такий спосіб підставляють. Або, можливо, просто відчуває певну безвихідь. Адже нічого не робити – для нього не вихід. Тому він намагається зробити хоч щось для миру.

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