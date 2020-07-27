Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, о котором договорились накануне, продержалось всего 20 минут.

Россия даже не пытается скрыть, что не будет придерживаться договоренностей. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал Денис Казанский, журналист и участник Трехсторонней контактной группы.

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Он подчеркнул: в Кремле в очередной раз сказали, что Россия не будет выступать гарантом этого перемирия. Мол, не имеет отношения к тому, что происходит на Донбассе. "Всем же очевидно, что это ложь", – подчеркнул журналист.

По его мнению, это не какой-то отдельный замысел, а часть тактики, которой Россия придерживается уже 6 лет. В частности, чтобы заставить Украину говорить напрямую с так называемыми представителями ОРДЛО.

Думаю, они специально расшатывают ситуацию, в частности подрывая авторитет президента Зеленского. Ведь в обществе неоднозначное восприятие подписания этого перемирия. Они показывают, что Зеленский не контролирует ситуацию,

– пояснил Казанский.

"Что он что-то подписал, а потом никто этого не выполняет. Они же постоянно подчеркивают, что Зеленский пришел к власти и обещал мир. А теперь они показывают его несостоятельность достичь этого", – добавил журналист.

Справка. Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Согласованное Украиной и Россией и поддержанное ОБСЕ решение приняли на встрече Трехсторонней контактной группы.

Казанский: Нужно требовать усиления санкций

Участник Трехсторонней контактной группы считает, что руководство страны и дипломатия должны обязательно снова обращаться к международному сообществу. Подчеркивать, что Россия является недоговороспособной и требовать усиления санкций.

Это повод для очередных санкций. Потому что это никогда не кончится так. Они сначала дают какие-то гарантии, что-то подписывают, заверяют, а потом нарушают. Это делается, чтобы показать, что Украина не контролирует ситуацию,

– пояснил он.

"Вот сейчас все на каналах Медведчука, условно, будут кричать, что президент опять наврал. Что он обещал перемирие и не может его гарантировать, что президент не такой. Жаль, что на эту игру ведутся, в частности, руководители страны", – отметил Казанский.

И добавил: Зеленский, наверное, не понимает, что его таким образом подставляют. Или, может быть, просто чувствует своеобразный тупик. Ведь ничего не делать – для него не выход. Поэтому он пытается сделать хоть что-то для мира.

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