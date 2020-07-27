Режим прекращения огня с 27 июля: украинские солдаты будут оставаться на передовой с оружием
Даже после введения режима тишины украинские военные остаются на позициях, где они выполняли поставленные задачи ранее. Более того, находятся воины Объединенных сил здесь со штатным вооружением.
Никто оружие в украинских военных не забирал
Такое заявление на брифинге сделал командующий Объединенных сил Владимир Кравченко. Его слова передает "Укринформ".
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Никто оружие ни у кого не забирал. Военные выполняют задания на передней линии и в других местах со своим штатным вооружением. Все военные подразделения будут размещаться там, где они и дислоцировались ранее,
– сказал Кравченко.
Кроме того, на пресс конференции прозвучало, что, согласно с минскими договоренностями, вся артиллерия, танки находятся в районах сосредоточения по линии отвода.
Режим припиення огня на Донбассе: основное
Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение было принято на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
Что он предусматривает
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.
- Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.
Обратите внимание В случае вооруженной агрессии на Донбассе ВСУ готовы дать мгновенный ответ, – командующий ОС
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