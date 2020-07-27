Навіть після запровадження режиму тиші українські військові залишаються на позиціях, де вони виконували поставлені завдання раніше. Більше того, перебувають воїни Об’єднаних сил тут зі штатним озброєнням.

Ніхто зброю в українських військових не забирав

Таку заяву під час брифінгу зробив командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко. Його слова передає Укрінформ.

До теми У разі порушення режиму тиші військових можуть покарати: як – пояснення командування ООС

Ніхто зброю ні у кого не забирав. Військові виконують завдання на передній лінії та в інших місцях зі своїм штатним озброєнням. Усі військові підрозділи розміщуватимуться там, де вони і дислокувались раніше,

– зауважив Кравченко.

Крім того, на пресконференції пролунало, що, згідно з Мінськими домовленостями, вся артилерія, танки перебувають у районах зосередження за лінією відведення.

Режим припиення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

Зверніть увагу У разі збройної агресії на Донбасі ЗСУ готові дати миттєву відповідь, – командувач ОС



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу