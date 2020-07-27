Режим припинення вогню з 27 липня: українські воїни залишатимуться на передовій зі зброєю
Навіть після запровадження режиму тиші українські військові залишаються на позиціях, де вони виконували поставлені завдання раніше. Більше того, перебувають воїни Об’єднаних сил тут зі штатним озброєнням.
Ніхто зброю в українських військових не забирав
Таку заяву під час брифінгу зробив командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко. Його слова передає Укрінформ.
До теми У разі порушення режиму тиші військових можуть покарати: як – пояснення командування ООС
Ніхто зброю ні у кого не забирав. Військові виконують завдання на передній лінії та в інших місцях зі своїм штатним озброєнням. Усі військові підрозділи розміщуватимуться там, де вони і дислокувались раніше,
– зауважив Кравченко.
Крім того, на пресконференції пролунало, що, згідно з Мінськими домовленостями, вся артилерія, танки перебувають у районах зосередження за лінією відведення.
Режим припиення вогню на Донбасі: основне
Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
Що він передбачає
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.
Зверніть увагу У разі збройної агресії на Донбасі ЗСУ готові дати миттєву відповідь, – командувач ОС
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу