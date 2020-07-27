Заборони на відкриття вогню ЗСУ у відповідь окупантам немає. Втім, якщо самі бійці ЗСУ порушать режим тиші, то можуть бути покарані.

Йдеться про дисциплінарне стягнення. Про це під час брифінгу повідомив командувач ООС Володимир Кравченко під час брифінгу, передає Укрінформ.

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Заборони на відкриття вогню у відповідь нема. Побратими можуть це підтвердити,

– наголосив він.

Як контролюватимуть процес дотримання режиму тиші:

Загальний контроль буде здійснювати спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

Відповідаючи на запитання щодо заборони на аеророзвідку, Кравченко запевнив, що ситуація під контролем, є була і буде.

"Щоб вести розвідку, не обов’язково перетинати лінію розмежування", – додав він.

Важливо! Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ рішення прийняли на зустрічі Тристоронньої контактної групи.

Покарання в разі порушення режиму тиші

Щодо дисциплінарного покарання військових за порушення режиму тиші Кравченко зауважив, що воно буде в межах статуту.

Кожен випадок буде розглядатися конкретно щодо кожного військовослужбовця.

"Якщо будуть такі порушення, хоча я не думаю, що вони будуть. Ніхто нікого, повірте, розстрілювати не буде", – сказав Кравченко.

Він додав що йдеться саме про дисциплінарне стягнення.

Зверніть увагу! Командування ООС наголошує, що режим тиші, який зараз введений на Донбасі, є безпековим компонентом, що відкриває шлях до політичного врегулювання ситуації на окупованих територіях.



Забезпечуючи виконання політичних домовленостей, Збройні сили України дають можливість політикам досягти зрушень у мирному процесі.