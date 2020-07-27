В случае нарушения режима тишины военных могут наказать: как – объяснение командования ООС
Запрета на открытие огня ВСУ в ответ оккупантам нет. Впрочем, если сами бойцы ВСУ нарушат режим тишины, то могут быть наказаны.
Речь идет о дисциплинарном взыскании. Об этом во время брифинга сообщил командующий ООС Владимир Кравченко во время брифинга, передает Укринформ.
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Запрета на открытие ответного огня нет. Собратья могут это подтвердить,
– подчеркнул он.
Как будут контролировать процесс соблюдения режима тишины:
- Общий контроль будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
- Отвечая на вопрос о запрете на аэроразведку, Кравченко заверил, что ситуация под контролем, есть, была и будет.
"Чтобы вести разведку, не обязательно пересекать линию разграничения", – добавил он.
Наказание в случае нарушения режима тишины
- Что касается дисциплинарного наказания военных за нарушение режима тишины, Кравченко отметил, что оно будет в пределах устава.
- Каждый случай будет рассматриваться конкретно по каждому военнослужащему.
"Если будут такие нарушения, хотя я не думаю, что они будут. Никто никого, поверьте, расстреливать не будет", – сказал Кравченко.
- Он добавил, что речь идет именно о дисциплинарном взыскании.