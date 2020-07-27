Запрета на открытие огня ВСУ в ответ оккупантам нет. Впрочем, если сами бойцы ВСУ нарушат режим тишины, то могут быть наказаны.

Речь идет о дисциплинарном взыскании. Об этом во время брифинга сообщил командующий ООС Владимир Кравченко во время брифинга, передает Укринформ.

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Запрета на открытие ответного огня нет. Собратья могут это подтвердить,

– подчеркнул он.

Как будут контролировать процесс соблюдения режима тишины:

Общий контроль будет осуществлять специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Отвечая на вопрос о запрете на аэроразведку, Кравченко заверил, что ситуация под контролем, есть, была и будет.

"Чтобы вести разведку, не обязательно пересекать линию разграничения", – добавил он.

Важно! Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Согласованное Украиной и Россией и поддержанное ОБСЕ решение было принято на встрече Трехсторонней контактной группы.

Наказание в случае нарушения режима тишины

Что касается дисциплинарного наказания военных за нарушение режима тишины, Кравченко отметил, что оно будет в пределах устава.

Каждый случай будет рассматриваться конкретно по каждому военнослужащему.

"Если будут такие нарушения, хотя я не думаю, что они будут. Никто никого, поверьте, расстреливать не будет", – сказал Кравченко.

Он добавил, что речь идет именно о дисциплинарном взыскании.

Обратите внимание! Командование ООС отмечает, что режим тишины, который сейчас введен на Донбассе, является компонентом безопасности, открывает путь к политическому урегулированию ситуации на оккупированных территориях.



Обеспечивая выполнение политических договоренностей, Вооруженные силы Украины дают возможность политикам достичь сдвигов в мирном процессе.