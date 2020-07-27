З 27 липня на Донбасі почало діяти перемир'я, яке бойовики вже встигли порушити. Командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що у випадку збройної агресії Росії українські військові зможуть давати миттєву відповідь.

ЗСУ готові відповідати на агресію РФ

Українські військові виконують рішення вищого політичного керівництва держави та забезпечують повне та всеосяжне припинення вогню, заявив на брифінгу командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко, пише "Укрінформ".

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Однак ЗСУ розглядають і можливі дії на випадок агресії зі сторони окупанта.

Ніхто не може заборонити військовослужбовцям захищати себе та побратимів у випадку явної збройної агресії. Це гарантовано міжнародним гуманітарним правом,

– зазначив Кравченко.

За його словами, у разі порушення противником режиму тиші і загрози життю українським військовим відповідь ЗСУ буде миттєвою і рішучою.

Кравченко додав, що всі без винятку бійці готові виконувати накази керівництва, розуміючи важливість домовленостей. Адже наразі йдеться про реальну можливість зупинити вогонь з обох сторін.

"Нічого не міняється, працюємо як працювали, просто п’ята колона нагнітає ситуацію", – підсумував командувач.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі почало діяти перемир’я.

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Домовленість про мир на Донбасі: що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу