В случае вооруженной агрессии на Донбассе ВСУ готовы дать мгновенный ответ, – командующий ОС
С 27 июля на Донбассе начало действовать перемирие, которое боевики уже успели нарушить. Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае вооруженной агрессии России украинские военные смогут давать мгновенный ответ.
ВСУ готовы отвечать на агрессию РФ
Украинские военные выполняют решение высшего политического руководства государства и обеспечивают полное и всеобъемлющее прекращение огня, заявил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, пишет "Укринформ".
Читайте также Обстрелы на Донбассе: боевики цинично нарушили режим тишины после нового перемирия
Однако ВСУ рассматривают и возможные действия на случай агрессии со стороны оккупанта.
Никто не может запретить военнослужащим защищать себя и сослуживцев в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом,
– отметил Кравченко.
По его словам, в случае нарушения противником режима тишины и угрозы жизни украинским военным ответ ВСУ будет мгновенным и решительным.
Кравченко добавил, что все без исключения бойцы готовы выполнять приказы руководства, понимая важность договоренностей. Ведь сейчас речь идет о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон.
"Ничего не меняется, работаем как работали, просто пятая колонна нагнетает ситуацию", – подытожил командующий.
Напомним, с 27 июля на Донбассе начало действовать перемирие.
Узнайте больше На Донбассе начал действовать режим прекращения огня
Договоренность о мире на Донбассе: что он предусматривает
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который ставит в известность об этом всех ее участников.
- Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.