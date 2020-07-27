С 27 июля на Донбассе начало действовать перемирие, которое боевики уже успели нарушить. Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что в случае вооруженной агрессии России украинские военные смогут давать мгновенный ответ.

ВСУ готовы отвечать на агрессию РФ

Украинские военные выполняют решение высшего политического руководства государства и обеспечивают полное и всеобъемлющее прекращение огня, заявил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, пишет "Укринформ".

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Однако ВСУ рассматривают и возможные действия на случай агрессии со стороны оккупанта.

Никто не может запретить военнослужащим защищать себя и сослуживцев в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом,

– отметил Кравченко.

По его словам, в случае нарушения противником режима тишины и угрозы жизни украинским военным ответ ВСУ будет мгновенным и решительным.

Кравченко добавил, что все без исключения бойцы готовы выполнять приказы руководства, понимая важность договоренностей. Ведь сейчас речь идет о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон.

"Ничего не меняется, работаем как работали, просто пятая колонна нагнетает ситуацию", – подытожил командующий.

Напомним, с 27 июля на Донбассе начало действовать перемирие.

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Договоренность о мире на Донбассе: что он предусматривает

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который ставит в известность об этом всех ее участников.

Создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.



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