В первый же день установленного на Донбассе режима тишины у Путина отметились громким заявлением. Там заявили, что российская сторона не может гарантировать полное прекращение огня со стороны своих наемников.

Відповідну заяву зробив прессекретар російського президента Путіна Дмитро Пєсков. Його слова цитує російське інформагентство ТАСС.

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Так, він сказав, що Росія нібито не є стороною у війні на Донбасі, а тому не повинна ставати гарантом дотримання там режиму припинення вогню.

Ситуацію Донбасі Пєсков також вкотре назвав "українським конфліктом", і вказав на важливість обох його сторін дотримуватися своїх зобов'язань і домовленостей.

Будь-які гарантії з боку Росії, в цьому випадку, я не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на південному сході України,

– заявив прессекретар Путіна.

Що ще про режим тиші сказали у Кремлі:

Пєсков назвав перемир'я на Донбасі значним і позитивним кроком в сторону "зміцнення взаємної довіри і розрядки напруженості на лінії зіткнення".

Речник Кремля ще раз уточнив, нібито Москва тут ні до чого.

"На рівні нормандського формату закріпити таку домовленість – це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії... Не РФ є учасником конфлікту", – повторив Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи повинні Москва і Київ оперувати однаковими визначеннями щодо ситуації на Донбасі, Пєсков закликав "виходити з тих формулювань, які є в мінському комплексі заходів".

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Зверніть увагу! Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ рішення прийняли на зустрічі Тристоронньої контактної групи.