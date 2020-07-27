У перший же день встановленого на Донбасі режиму тиші у Путіна відзначилися гучною заявою. Там заявили, що російська сторона не може гарантувати повне припинення вогню з боку своїх найманців.

Відповідну заяву зробив прессекретар російського президента Путіна Дмитро Пєсков. Його слова цитує російське інформагентство ТАСС.

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Так, він сказав, що Росія нібито не є стороною у війні на Донбасі, а тому не повинна ставати гарантом дотримання там режиму припинення вогню.

Ситуацію Донбасі Пєсков також вкотре назвав "українським конфліктом", і вказав на важливість обох його сторін дотримуватися своїх зобов'язань і домовленостей.

Будь-які гарантії з боку Росії, в цьому випадку, я не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на південному сході України,

– заявив прессекретар Путіна.

Що ще про режим тиші сказали у Кремлі:

Пєсков назвав перемир'я на Донбасі значним і позитивним кроком в сторону "зміцнення взаємної довіри і розрядки напруженості на лінії зіткнення".

Речник Кремля ще раз уточнив, нібито Москва тут ні до чого.

"На рівні нормандського формату закріпити таку домовленість – це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії... Не РФ є учасником конфлікту", – повторив Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи повинні Москва і Київ оперувати однаковими визначеннями щодо ситуації на Донбасі, Пєсков закликав "виходити з тих формулювань, які є в мінському комплексі заходів".

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Зверніть увагу! Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ рішення прийняли на зустрічі Тристоронньої контактної групи.