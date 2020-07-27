Росія не може гарантувати припинення вогню на Донбасі, – Кремль
У перший же день встановленого на Донбасі режиму тиші у Путіна відзначилися гучною заявою. Там заявили, що російська сторона не може гарантувати повне припинення вогню з боку своїх найманців.
Відповідну заяву зробив прессекретар російського президента Путіна Дмитро Пєсков. Його слова цитує російське інформагентство ТАСС.
Важливо Обстріли на Донбасі: бойовики цинічно порушили режим тиші після нового перемир'я
Так, він сказав, що Росія нібито не є стороною у війні на Донбасі, а тому не повинна ставати гарантом дотримання там режиму припинення вогню.
Ситуацію Донбасі Пєсков також вкотре назвав "українським конфліктом", і вказав на важливість обох його сторін дотримуватися своїх зобов'язань і домовленостей.
Будь-які гарантії з боку Росії, в цьому випадку, я не думаю, що про це можна говорити, тому що не Росія є учасником конфлікту на південному сході України,
– заявив прессекретар Путіна.
Що ще про режим тиші сказали у Кремлі:
- Пєсков назвав перемир'я на Донбасі значним і позитивним кроком в сторону "зміцнення взаємної довіри і розрядки напруженості на лінії зіткнення".
- Речник Кремля ще раз уточнив, нібито Москва тут ні до чого.
"На рівні нормандського формату закріпити таку домовленість – це одна справа, а будь-які гарантії з боку Росії... Не РФ є учасником конфлікту", – повторив Пєсков.
Відповідаючи на питання, чи повинні Москва і Київ оперувати однаковими визначеннями щодо ситуації на Донбасі, Пєсков закликав "виходити з тих формулювань, які є в мінському комплексі заходів".
Дивіться також Зеленський провів телефонну розмову з Путіним: про що говорили