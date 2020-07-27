Володимир Путін заявив, що місцеві вибори, які мають відбутися в Україні 25 жовтня, порушують умови мінських угод та можуть зашкодити врегулюванню конфлікту на Донбасі. Що означають слова російського президента – читайте далі.

З 2014 року Кремль хоче бачити себе господарем всієї планети. Таку думку в програмі "Про головне" на 24 каналі висловив Роман Безсмертний, дипломат та колишній представник України в політичній підгрупі ТКГ.

Варте уваги Зеленський vs Путін: чи треба говорити з президентом Росії

Тож, за словами дипломата, не дивно, що у Москві хочуть розписувати, де і коли Україна має проводити вибори. Роблять це саме зараз, адже почалося те, що ми називаємо повномасштабним та безстроковим режимом тиші.

Насправді ж це інформаційна бомба, яка знесла тему запровадження безстрокового режиму тиші,

– переконаний дипломат.

"Сюди додайте ще й те, що це сигнал на те, що нічого не відбулося. Не треба сподіватися, що цей режим довго протримається. Цією заявою він вже фактично зруйнований, ще не розпочавшись", – додав колишній представник України в політичній підгрупі ТКГ.

Довідка. Напередодні Путін висловив своє незадоволення схваленою Радою постановою про проведення місцевих виборів у 2020 році. У Москві вважають, що це суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання конфлікту.

Він також закликав звернути увагу не те, як у відповідь на пресреліз української сторони щодо телефонної розмови Зеленського з Путіним з'являється російський. Це – два антиподи.

На думку Безсмертного, режим припинення вогню довго не протримається. А позиція Кремля щодо знищення України як демократичної держави і перетворення її на сателіта або частину російської імперії – Путін ставить це собі за мету, яку він не полишав і не полишає.

Як пройшов перший день перемир'я на Донбасі? У ніч проти 27 липня на Донбасі запрацювало повне й всеосяжне перемир'я. Водночас протривало воно не довго, оскільки бойовики обстріляли українські позиції посеред ночі.



Вже після обіду відбувся другий обстріл окупантів, а от українські війська вогонь не відкривали. На щастя, втрат серед українських воїнів немає. У ніч проти 27 липня на Донбасі запрацювало повне й всеосяжне перемир'я. Водночас протривало воно не довго, оскільки бойовики обстріляли українські позиції посеред ночі.Вже після обіду відбувся другий обстріл окупантів, а от українські війська вогонь не відкривали. На щастя, втрат серед українських воїнів немає.



Про мінські угоди

Дипломат наголосив, що насправді мінські домовленості не мають абсолютно ніякої юридичної сили. Тому все, що про них говорять, має право бути. Це як об'єкт, про який можна говорити, коли вже поговорили про всі теми. При цьому, будь-яка позиція в цій ситуації має право на життя.

І це найгірше. Бо нас Кремль завів з 1 січня 2016 року на цей слизький лід і тримає нас на ньому. При чому, не тільки нас, а й Німеччину та Францію – як перших учасників цього процесу, ОБСЄ, Радбез ООН тощо. Ця позиція вигідна Кремлю,

– зазначив він.

Й додав, що висловлювання, які використовує РФ – "це не ми, а якісь ОРДЛО, а оце Київ каже тут, а вибори мають бути там" – це тактика Кремля. Безсмертному подобається те, що Резніков (міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – 24 канал) це розуміє.

"Він прийняв цю тактику і контратакує нею ж. Банкова говорить одне, він – інше. Інша справа, що тут немає, зрозуміло, стратегії – а що ви хочете насправді. У війні хотіти можна лише перемоги, це треба зрозуміти", – підсумував Безсмертний.