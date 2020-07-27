Владимир Путин заявил, что местные выборы, которые должны состояться в Украине 25 октября, нарушают условия минских соглашений и могут повредить урегулированию конфликта на Донбассе. Что означают слова российского президента – читайте дальше.

С 2014 года Кремль хочет видеть себя хозяином всей планеты. Такое мнение в программе "О главном" на 24 канале выразил Роман Бессмертный, дипломат и бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

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Поэтому, по словам дипломата, неудивительно, что в Москве хотят расписывать, где и когда Украина должна проводить выборы. Делают это именно сейчас, ведь началось то, что мы называем полномасштабным и бессрочным режимом тишине.

На самом деле это информационная бомба, которая снесла тему введения бессрочного режима тишины,

– убежден дипломат.

"Сюда добавьте еще и то, что это сигнал того, что ничего не произошло. Не надо надеяться, что этот режим долго продержится. Этим заявлением он уже фактически разрушен, еще не начавшись", – добавил бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

Справка. Накануне Путин выразил свое недовольство одобренным Радой постановлением о проведении местных выборов в 2020 году. В Москве считают, что это противоречит минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования конфликта.

Он также призвал обратить внимание на то, как в ответ на пресс-релиз украинской стороны относительно телефонного разговора Зеленского с Путиным появляется российский. Это – два антипода.

По мнению Бессмертного, режим прекращения огня долго не продержится. А позиция Кремля по уничтожению Украины как демократического государства и превращение ее в сателлит или часть российской империи – Путин ставит это своей целью, которую он не оставлял и не оставляет.

Как прошел первый день перемирия в Донбассе? В ночь на 27 июля на Донбассе заработало полное и всеобъемлющее перемирие. В то же время продлилось оно недолго, поскольку боевики обстреляли украинские позиции среди ночи. В ночь на 27 июля на Донбассе заработало полное и всеобъемлющее перемирие. В то же время продлилось оно недолго, поскольку боевики обстреляли украинские позиции среди ночи. Уже после обеда состоялся второй обстрел оккупантов, а вот украинские войска огонь не открывали. К счастью, потерь среди украинских воинов нет.

О минских соглашениях

Дипломат подчеркнул, что на самом деле минские договоренности не имеют абсолютно никакой юридической силы. Поэтому все, что о них говорят, имеет право быть. Это как объект, о котором можно говорить, когда уже поговорили на все темы. При этом, любая позиция в этой ситуации имеет право на жизнь.

И это хуже всего. Потому что нас Кремль завел с 1 января 2016 года на этот скользкий лед и держит нас на нем. Причем, не только нас, но и Германию и Францию ​​– как первых участников этого процесса, ОБСЕ, Совбез ООН и тому подобное. Эта позиция выгодна Кремлю,

– отметил он.

И добавил, что высказывания, которые использует РФ – "это не мы, а какие-то ОРДЛО, а это Киев говорит здесь, а выборы должны быть там" – это тактика Кремля. Бессмертному нравится то, что Резников (министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – 24 канал) это понимает.

"Он принял эту тактику и контратакует ней же. Банковая говорит одно, он – другое. Другое дело, что здесь нет, понятно, стратегии – а что вы хотите на самом деле. В войне хотеть можно только победы, это надо понять", – подытожил Бессмертный.