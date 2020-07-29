Владимир Зеленский назвал кандидатов, которые могут возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. По словам главы государства, человека на эту должность выбирают очень ответственно, ведь это самое трудное кадровое назначение.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, который состоялся на открытии второй очереди нового корпуса "Охматдета".

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Он пояснил, что работа руководителя украинской группы очень сложная. Именно поэтому к выбору нового руководителя отнеслись очень ответственно. "Надо найти баланс. Человек, с которым разговаривает Россия. Человек, которого уважают в Украине. Человек, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. Человек с опытом", – пояснил Зеленский.

Поэтому этот выбор – это не просто очередная должность, это один из самых сложных кадровых выборов,

– отметил президент.

Он рассказал, что сейчас есть несколько претендентов на эту должность. Один из них – вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Мы также говорим с первым Президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. Есть еще несколько кандидатов", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что уже в ближайшие дни станет известно, кто возглавил группу. Также Зеленский выразил благодарность Леониду Кучме за работу. "Он много работал. Это сложная работа – возглавлять такую должность. Именно там заседания идут по 10 – 15 часов. Иногда люди спорят, а иногда находят выход, который затем сохраняет большое количество жизней на Донбассе", – рассказал президент.

Он добавил, что большинство депутатов Верховной Рады, которые говорят о войне на Донбассе и о том, как Украине надо действовать – они даже не понимают, что происходит.

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