Володимир Зеленський назвав кандидатів, які можуть очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі. За словами глави держави, людину на цю посаду обирають дуже відповідально, адже це найважче кадрове призначення.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу, який відбувся на відкритті другої черги нового корпусу "Охматдиту".

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Він пояснив, що робота керівника української групи є дуже складною. Саме тому до вибору нового очільника віднеслись дуже відповідально. "Треба знайти баланс. Людина, з якою розмовляє Росія. Людина, яку поважають в Україні. Людина, яка може домінувати за столом перемовин. Людина, яка може зреагувати, не зрадити Україні в дуже складні моменти. Людина з досвідом", – пояснив Зеленський.

Тому цей вибір – це не просто чергова посада, це один з найскладніших кадрових виборів,

– зазначив президент.

Він розповів, що наразі є декілька претендентів на цю посаду. Один з них – віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

"Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. Є ще кілька кандидатів", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вже найближчими днями стане відомо, хто очолив групу. Також Зеленський висловив подяку Леоніду Кучмі за роботу. "Він багато працював. Це складна робота – очолювати таку посаду. Саме там засідання йдуть по 10 – 15 годин. Інколи люди сперечаються, а інколи знаходять вихід, який потім зберігає велику кількість життів на Донбасі", – розповів президент.

Він додав, що більшість депутатів Верховної Ради, які говорять про війну на Донбасі та про те, як Україні треба діяти – вони навіть не розуміють, що відбувається.

Що відомо про участь Кучми в ТКГ щодо Донбасу

Другий президент України Леонід Кучма з перших тижнів війни брав участь в переговорах по Донбасу та був повноважним представником України в ТКГ.

Так званий Мінський протокол від офіційної української сторони він підписав у 2014 році. Він вже заявляв про свій відхід з контактної групи по Донбасу. Це було у вересні 2018 року.

2014 році. Він вже заявляв вересні 2018 року. В червні 2019 року президент Володимир Зеленський знову призначив його представником України в контактній групі по Донбасу. Однак рівно через рік, у червні 2020 року, Кучма склав повноваження.