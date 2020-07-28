Глава держави утворив військово-цивільну адміністрацію в місті Сєвєродонецьку, що у Луганській області. До цього він утворив ВЦА у місті Лисичанську.

Відповідний указ 28 липня оприлюднений на сайті Офісу Президента. Що цьому передувало: Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області. Командувачу Об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням ВЦА,

– мовиться у документі. Зауважимо, що указ за підписом Зеленського починає діяти з дня його опублікування.

Указ про створення ВЦА у Сєвєродонецьку / Скриншот із сайту ОП Військово-цивільна адміністрація: що це і для чого потрібна Це тимчасовий державний орган у складі у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, який діє в районі відсічі збройної агресії Росії.

ВЦА призначена для забезпечення дії Конституції та законів України, гарантування безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи. Сєвєродонецьк на карті: