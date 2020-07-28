Зеленський створив ще одну військово-цивільну адміністрацію на Донбасі
Глава держави утворив військово-цивільну адміністрацію в місті Сєвєродонецьку, що у Луганській області. До цього він утворив ВЦА у місті Лисичанську.
Відповідний указ 28 липня оприлюднений на сайті Офісу Президента.
Що цьому передувало: Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську
Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк Луганської області. Командувачу Об’єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до закону України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов’язані з утворенням ВЦА,
– мовиться у документі.
Зауважимо, що указ за підписом Зеленського починає діяти з дня його опублікування.
Указ про створення ВЦА у Сєвєродонецьку / Скриншот із сайту ОП
Військово-цивільна адміністрація: що це і для чого потрібна
- Це тимчасовий державний орган у складі у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, який діє в районі відсічі збройної агресії Росії.
- ВЦА призначена для забезпечення дії Конституції та законів України, гарантування безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи.
Сєвєродонецьк на карті: