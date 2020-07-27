Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію в Лисичанську
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області.
Відповідний указ від 27 липня за підписом глави держави опублікували на сайті Офісу Президента.
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На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області,
– мовиться у документі.
Також в указі надані доручення стосовно цього командувачу ООС і главі Луганської ОДА.
Указ президента набирає чинності з дня його оприлюднення.
Указ президента про створення Лисичанської ВЦА / Скриншот
Що таке військово-цивільна адміністрація?Це тимчасовий державний орган у складі у складі Об'єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, який діє в районі відсічі збройної агресії Росії.
Призначена для забезпечення дії Конституції та законів України, гарантування безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи.