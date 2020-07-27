Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області.

Відповідний указ від 27 липня за підписом глави держави опублікували на сайті Офісу Президента.

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На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області,

– мовиться у документі.

Також в указі надані доручення стосовно цього командувачу ООС і главі Луганської ОДА.

Указ президента набирає чинності з дня його оприлюднення.



Указ президента про створення Лисичанської ВЦА / Скриншот