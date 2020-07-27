Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации города Лисичанск Луганской области.
Соответствующий указ от 27 июля за подписью главы государства опубликовали на сайте Офиса Президента.
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Для исполнения Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области,
– говорится в документе.
Также в указе даны поручения относительно этого командующему ООС и главе Луганской ОГА.
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.
Указ президента о создании Лисичанской ВГА / Скриншот
Что такое военно-гражданская администрация?Это временный государственный орган в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины, который действует в районе пресечения вооруженной агрессии России.
Предназначена для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействия диверсионным проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы.