Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации города Лисичанск Луганской области.

Соответствующий указ от 27 июля за подписью главы государства опубликовали на сайте Офиса Президента.

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Для исполнения Закона Украины "О военно-гражданских администрациях" постановляю: образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области,

– говорится в документе.

Также в указе даны поручения относительно этого командующему ООС и главе Луганской ОГА.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.



Указ президента о создании Лисичанской ВГА / Скриншот