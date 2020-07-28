Глава государства образовал военно-гражданскую администрацию в городе Северодонецке, что в Луганской области. До этого он образовал ВГА в городе Лисичанске.

Соответствующий указ 28 июля обнародован на сайте Офиса Президента.

Что этому предшествовало: Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Создать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области. Командующий Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием ВГА,

– говорится в документе.

Отметим, что указ за подписью Зеленского начинает действовать со дня его опубликования.

Указ о создании ВГА в Северодонецке / Скриншот с сайта ОП

Военно-гражданская администрация: что это и для чего нужна

Это временный государственный орган в составе в составе Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины, который действует в районе отпора вооруженной агрессии России.

ВЦА предназначена для обеспечения действия Конституции и законов Украины, обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения, правопорядка, противодействии диверсійним проявлениям и террористическим актам, недопущения гуманитарной катастрофы.

Северодонецк на карте: