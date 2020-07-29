Удастся ли соблюсти полное прекращение огня на Донбассе – зависит от Российской Федерации. Как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина свои обязательства выполняет на 100%.

Проконтролировать все очень сложно, – Зеленский

Без прекращения огня не может и речи идти о завершении войны и возвращении территорий. Об этом глава государства сообщил во время открытия нового корпуса больницы "Охматдет", информирует 24 канал.

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Прекращение огня – это главный пункт минского процесса. Это просто главный пункт, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории. Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Потому что это 410 километров контактной линии и проконтролировать все очень сложно,

– пояснил Владимир Зеленский.

Все зависит от соблюдения договоренностей Россией

Украина полностью выполняет взятые на себя обязательства. Однако в случае действий противника, которые будут выходить за рамки договоренностей, украинские военные будут иметь право на мощный отпор. По мнению президента, судьба перемирия зависит от действий России.

Что касается той стороны, то все зависит от Российской Федерации, сможет ли она все контролировать, сможет ли придерживаться тех договоренностей, которые у нас были,

– отметил глава государства.

Обратите внимание! Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не может гарантировать прекращение обстрелов на Донбассе, ведь якобы не является стороной конфликта. В ответ участник делегации Украины в ТКГ вице-премьер Алексей Резников отметил, что согласно договоренностям, Россия взяла на себя политическую ответственность за соблюдение полного прекращения огня.

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