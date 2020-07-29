Чи вдасться дотриматись повного припинення вогню на Донбасі – залежить від Російської федерації. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна свої зобов'язання виконує на 100%.

Проконтролювати все – дуже складно, – Зеленський

Без припинення вогню не може й мовитись про завершення війни та повернення територій. Про це глава держави повідомив під час відкриття нового корпусу лікарні "Охматдит", інформує 24 канал.

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Припинення вогню – це головний пункт мінського процесу. Це просто головний пункт, якщо ми хочемо припинити війну і повернути наші території. Чи можемо ми сказати, що ми домовились про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає жодних поодиноких пострілів? Ні. Тому що це 410 кілометрів контактної лінії і проконтролювати все – дуже складно,

– пояснив Володимир Зеленський.

Усе залежить від дотримання домовленостей Росією

Україна повністю виконує взяті на себе зобов'язання. Проте у випадку дій противника, які виходитимуть за рамки домовленостей, українські військові матимуть право на потужну відсіч. На думку президента, доля перемир'я залежить від дій Росії.

Що стосується тієї сторони, то все залежить від Російської Федерації, чи вона зможе все контролювати, чи зможе дотримуватись тих домовленостей, які у нас були,

– зазначив глава держави.

Зверніть увагу! Раніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не може гарантувати припинення обстрілів на Донбасі, адже начебто не є стороною конфлікту. У відповідь учасник делегації України у ТКГ віцепрем'єр Олексій Резніков зазначив, що згідно з домовленостями, Росія взяла на себе політичну відповідальність за дотримання повного припинення вогню.

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