Все залежить від Росії, чи вона дотримається домовленостей, – Зеленський про перемир'я
Чи вдасться дотриматись повного припинення вогню на Донбасі – залежить від Російської федерації. Як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна свої зобов'язання виконує на 100%.
Проконтролювати все – дуже складно, – Зеленський
Без припинення вогню не може й мовитись про завершення війни та повернення територій. Про це глава держави повідомив під час відкриття нового корпусу лікарні "Охматдит", інформує 24 канал.
Важливо Перемир'я на Донбасі: як буде реагувати Україна, якщо гинутимуть військові
Припинення вогню – це головний пункт мінського процесу. Це просто головний пункт, якщо ми хочемо припинити війну і повернути наші території. Чи можемо ми сказати, що ми домовились про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає жодних поодиноких пострілів? Ні. Тому що це 410 кілометрів контактної лінії і проконтролювати все – дуже складно,
– пояснив Володимир Зеленський.
Усе залежить від дотримання домовленостей Росією
Україна повністю виконує взяті на себе зобов'язання. Проте у випадку дій противника, які виходитимуть за рамки домовленостей, українські військові матимуть право на потужну відсіч. На думку президента, доля перемир'я залежить від дій Росії.
Що стосується тієї сторони, то все залежить від Російської Федерації, чи вона зможе все контролювати, чи зможе дотримуватись тих домовленостей, які у нас були,
– зазначив глава держави.
Режим припинення вогню на Донбасі: головне
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 27 липня 00:01. Його погодили Україна та Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня.
- У перший день перемир'я спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень.
- Усі порушення зафіксували на території Донецької області у період 27 липня з 09:45 до 11:35.