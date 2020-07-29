На Донбасі триває режим припинення вогню з півночі 27 липня. Це вже 29 спроба досягти "тиші". Проросійські бойовики все ще стріляють у бік українців, ЗСУ не відповідають, але, як запевняють в РНБО, якщо будуть втрати серед українських військових – "відповідь буде дуже швидкою".

Так заявив в ефірі одного з українських телеканалів секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов, пишуть УНН.

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Припинення вогню на Донбасі, про яке домовилися під час перемовин Тристоронньої контактної групи 22 липня, почало діяти з 00.01 27 липня. Данілов зауважив, що це вже 29 спроба досягти перемир'я у регіоні.

Початок його не був вдалим – вже через 20 хвилин після півночі сталися "певні дії з боку Росії, коли були постріли". Були обстріли й пізніше (в ОС зафіксували три), але поки що жоден український військовий не постраждав.

Та якщо ситуація зміниться – Україна реагуватиме.

Якщо ворог буде переходити певні межі, якщо будуть втрати з нашого боку – то відповідь буде дуже швидкою. І, повірте, вона буде відповідною до нашого законодавства й нашої Конституції. Ніхто не буде чекати, поки наших військових почнуть вбивати,

– запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Головне про режим припинення вогню на Донбасі з 27 липня

Україна, Росія та ОБСЄ на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи 22 липня підтримали такі заборони:

На наступальні й розвідувально-диверсійні дії.

На використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

На застосування вогню.

На розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Українська влада, попри постріли з боку бойовиків, вважає, що режим припинення вогню працює.