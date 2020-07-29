Спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень "режиму повного і всеосяжного припинення вогню" 27 липня – у перший день перемир'я на Донбасі, про яке домовилися на ТКГ. Усі – в Донецькій області.

Такі цифри вказані у звіті СММ ОБСЄ від 28 липня, опублікованому на офіційному сайті організації.

Зверніть увагу Контролювати припинення вогню бойовиками має ОБСЄ, – Резніков

З 00:01 до 19:30 годин 27 липня ОБСЄ нарахувала 111 порушень, попри існування домовленостей, досягнутих на ТКГ 22 липня.

Причому всі порушення зафіксували на території Донецької області у період 27 липня з 09:45 до 11:35:

21 вибух,

90 кулеметних пострілів та пострілів зі стрілецької зброї.