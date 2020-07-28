Припинення вогню на Донбасі зі сторони Росії повинна контролювати моніторингова місія ОБСЄ. Водночас є ризики, адже її роботу на окупованих територіях обмежують.

ОБСЄ має контролювати війська окупанта

За процедуру контролю дотримання перемир'я бойовиками відповідає ОБСЄ, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише "РБК-Україна".

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Хай вони (бойовики – 24 канал) їм (ОБСЄ – 24 канал) і доповідають, що ось умовний боєць Іванов переплутав, злякався тіні і вистрілив. Всі почули. Ніхто не постраждав. Зауваження зробили, вибачення прийняті,

– пояснив Резніков.

За його слова, існують ризики, оскільки роботу ОБСЄ на окупованих територіях обмежують.

Резніков додав, що перші факти стрільби по українських позиціях після початку перемир'я потрібно розслідувати. Це сталося, тому порушники повинні понести відповідальність відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, напередодні командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявляв, що контролювати бойовиків повинні їхні ватажки. Представники ОБСЄ мають спостерігати за цим процесом.

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