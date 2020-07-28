Прекращение огня на Донбассе со стороны России должна контролировать мониторинговая миссия ОБСЕ. В то же время есть риски, ведь ее работу на оккупированных территориях ограничивают.

ОБСЕ должна контролировать войска оккупанта

За процедуру контроля соблюдения перемирия боевиками отвечает ОБСЕ, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет "РБК-Украина".

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Пусть они (боевики – 24 канал) им (ОБСЕ – 24 канал) и докладывают, что вот условный боец Иванов перепутал, испугался тени и выстрелил. Все услышали. Никто не пострадал. Замечания сделали, извинения приняты,

– пояснил Резников.

По его словам, существуют риски, поскольку работу ОБСЕ на оккупированных территориях ограничивают.

Резников добавил, что первые факты стрельбы по украинским позициям после начала перемирия нужно расследовать. Это произошло, поэтому нарушители должны понести ответственность в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Напомним, накануне командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявлял, что контролировать боевиков должны их вожаки. Представители ОБСЕ должны наблюдать за этим процессом.

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Что известно о прекращении огня с 27 июля