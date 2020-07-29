Такие цифры указаны в отчете СММ ОБСЕ от 28 июля, опубликованном на официальном сайте организации.

Обратите внимание Контролировать прекращения огня боевиками должна ОБСЕ, – Резников

С 00:01 до 19:30 часов 27 июля ОБСЕ насчитала 111 нарушений, несмотря на существование договоренностей, достигнутых на ТКГ 22 июля.

Причем все нарушения зафиксировали на территории Донецкой области в период 27 июля с 9:45 до 11:35:

Важно: ОБСЕ считает каждый взрыв или выстрел, который они зафиксировали, как отдельное нарушение. Штаб ОС в своих отчетах подает не количество взрывов и выстрелов, а количество обстрелов. Итак, таких обстрелов зафиксировали три.

Режим прекращения огня на Донбассе: коротко

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 . Его согласовали Украина и Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля. Он предусматривает такие запреты:

На наступательные и разведывательно-диверсионные действия,

На использование любых видов летательных аппаратов сторон,

На применение огня,

На размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях.