В первый день перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня
Наблюдатели ОБСЕ насчитали 111 нарушений "режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" 27 июля – в первый день перемирия на Донбассе, о котором договорились на ТКГ. Все – в Донецкой области.
Такие цифры указаны в отчете СММ ОБСЕ от 28 июля, опубликованном на официальном сайте организации.
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С 00:01 до 19:30 часов 27 июля ОБСЕ насчитала 111 нарушений, несмотря на существование договоренностей, достигнутых на ТКГ 22 июля.
Причем все нарушения зафиксировали на территории Донецкой области в период 27 июля с 9:45 до 11:35:
- 21 взрыв,
- 90 пулеметных выстрелов и выстрелов из стрелкового оружия.