Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що нинішнє припинення вогню вводилося за домовленість з нормандської зустрічі 2019 року. За його словами, це був лише перший з п'яти сценаріїв по Донбасу.

Ще 5 грудня 2019 року було засідання РНБО, на якому й розглядалися усі 5 сценаріїв щодо завершення війни, розповів Данілов у коментарі одному з телеканалів. Про це пише 24 канал.

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Ми сьогодні працюємо за першим затвердженим сценарієм. З ним Володимир Зеленський їхав на саміт у Париж 9 грудня. У президента за плечима було рішення РНБО,

– зазначив Олексій Данілов.

За його словами, це рішення досі є чинним. Загалом на спробу врегулювати ситуацію за першим сценарієм відведено рік, який закінчується 9 грудня 2020 року.

"Після того, як 9 грудня пройде, ми будемо розуміти, що ми будемо робити далі. Ми дали спробу нашому супротивнику ще раз мирно піти з нашої країни", – заявив секретар РНБО.

Що відомо про 5 сценаріїв врегулювання війни