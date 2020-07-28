Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что нынешнее прекращение огня вводилось по договоренности с нормандской встречи 2019 года. По его словам, это был лишь первый из пяти сценариев по Донбассу.

Еще 5 декабря 2019 года было заседание СНБО, на котором и рассматривались все 5 сценариев по завершению войны, рассказал Данилов в комментарии одному из телеканалов. Об этом пишет 24 канал.

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Мы сегодня работаем по первому утвержденному сценарию. С ним Владимир Зеленский ехал на саммит в Париж 9 декабря. У президента за плечами было решение СНБО,

– отметил Алексей Данилов.

По его словам, это решение Совета нацбезопасности продолжает действовать. В целом на попытку урегулировать ситуацию по первому сценарию отведен год, который заканчивается 9 декабря 2020 года.

"После того, как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что мы будем делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирно уйти из нашей страны", – заявил секретарь СНБО.

Что известно о 5 сценариях урегулирования войны