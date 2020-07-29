Перемирие на Донбассе: как будет реагировать Украина, если погибнут военные
На Донбассе продолжается режим прекращения огня с полночи 27 июля. Это уже 29 попытка достичь "тишины". Пророссийские боевики все еще стреляют в сторону украинцев, ВСУ не отвечают, но, как уверяют в СНБО, если будут потери среди украинских военных – "ответ будет очень быстрым".
Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишут УНН.
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Прекращение огня на Донбассе, о котором договорились во время переговоров Трехсторонней контактной группы 22 июля, начало действовать с 00.01 27 июля. Данилов отметил, что это уже 29 попытка достичь перемирия в регионе.
Начало его не было удачным – уже через 20 минут после полуночи произошли "определенные действия со стороны России, когда были выстрелы". Были обстрелы и позже (в ОС зафиксировали три), но пока ни один украинский военный не пострадал.
Но если ситуация изменится – Украина будет реагировать.
Если враг будет переходить определенные границы, если будут потери с нашей стороны – то ответ будет очень быстрым. И, поверьте, он будет соответствующим нашим законам и нашей Конституции. Никто не будет ждать, пока наших военных начнут убивать,
– заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Главное о режиме прекращения огня на Донбассе с 27 июля
Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля поддержали такие запреты:
- На наступательные и разведывательно-диверсионные действия.
- На использование любых видов летательных аппаратов сторон.
- На применение огня.
- На размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
Украинская власть, несмотря на выстрелы со стороны боевиков, считает, что режим прекращения огня работает.