На Донбассе продолжается режим прекращения огня с полночи 27 июля. Это уже 29 попытка достичь "тишины". Пророссийские боевики все еще стреляют в сторону украинцев, ВСУ не отвечают, но, как уверяют в СНБО, если будут потери среди украинских военных – "ответ будет очень быстрым".

Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишут УНН .

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Прекращение огня на Донбассе, о котором договорились во время переговоров Трехсторонней контактной группы 22 июля, начало действовать с 00.01 27 июля. Данилов отметил, что это уже 29 попытка достичь перемирия в регионе.

Начало его не было удачным – уже через 20 минут после полуночи произошли " определенные действия со стороны России, когда были выстрелы ". Были обстрелы и позже (в ОС зафиксировали три), но пока ни один украинский военный не пострадал.

Но если ситуация изменится – Украина будет реагировать.

Если враг будет переходить определенные границы, если будут потери с нашей стороны – то ответ будет очень быстрым. И, поверьте, он будет соответствующим нашим законам и нашей Конституции. Никто не будет ждать, пока наших военных начнут убивать,

– заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Главное о режиме прекращения огня на Донбассе с 27 июля

Украина, Россия и ОБСЕ на встрече минской Трехсторонней контактной группы 22 июля поддержали такие запреты:

На наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

На использование любых видов летательных аппаратов сторон.

На применение огня.

На размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях.