Кучма вирішив вийти з переговорної Тристоронньої контактної групи в Мінську. Чому другий президент виходить з переговорів і як це вплине на роботу ТКГ, – в нашому матеріалі.

Відхід Кучми не повинен дивувати

Як розповів 24 каналу політолог Петро Олещук, вік і здоров’я другого президента України не дозволяють активно займатися переговорним процесом. Тому відхід Кучми не повинен когось дивувати. Втім, зауважує експерт, чому саме зараз Кучма ухвалив таке рішення, – важко сказати.

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Вже багато конспірології, що на переговорах має бути дуже страшна зрада, яку навіть Кучма не готовий схвалити. Але, швидше, Кучмі треба було йти зараз – після укладення нової найбільш широкомасштабної угоди про повне припинення вогню. Кучма може вважати, що цими домовленостями він зробив усе, що міг. Достойна крапка в його діяльності в ТКГ,

– вважає Петро Олещук.

Політексперт Валерій Клочок вважає, що Кучму "випхнули" з ТКГ, бо наразі Україну представляє перший заступник віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. І офіційний відхід Кучми був питанням часу.



Кучма працював у Мінську від імені України з перших днів війни з Росією / Фото Wikipedia

В Офісі Президента повідомили, що Кучмі цього року виповниться 82 роки. Йому фізично важко було справлятися з обов’язками.

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Сам Кучма конкретні причини виходу з ТКГ не повідомив. Другий президент зазначив, що протягом останнього року робота ТКГ була відновлена і значно просунулася. Був здійснений ряд важливих кроків, досягнуті домовленості. Він також пообіцяв ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

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Кучма у ТКГ: основне

Леонід Кучма брав участь в переговорах по Донбасу з перших тижнів війни та був повноважним представником України в ТКГ.

У 2014 році Кучма підписав від офіційної української сторони так званий Мінський протокол.

У вересні 2018 року вперше заявив про свій відхід з контактної групи по Донбасу.

Після президентських виборів Володимир Зеленський переконав політика повернутися до роботи, щоб перезапустити процес переговорів.

У Зеленського вважають, що Кучма справився з цим завданням.

Як вплине на позиції України вихід Кучми і хто його замінить

За словами Петра Олещука, вихід Кучми не матиме катастрофічних наслідків у переговорному процесі. Загальну лінію переговорів визначає вище політичне керівництво держави, а не учасники ТКГ. Крім того, в складі ТКГ відбулися суттєві зміни. Включений Олексій Резніков, представники окупованих територій з проукраїнськими позиціями – Сергій Гармаш і Денис Казанський. І це серйозне посилення переговорної групи. Є, кому працювати і продовжувати переговори.

Звичайно, Кучма – найбільш досвідчений переговірник. Двічі президент, вів переговори на найвищому державному рівні. Тому дещо наші позиції в Мінську будуть послаблені. Кучма користувався авторитетом серед росіян. Але глобально нічого не зміниться,

– вважає Олещук.

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Наразі, за повідомленням ОПУ, виконувати обов’язки Кучми буде перший заступник віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Кучма раніше просив передати Резнікову свої повноваження. А Зеленський незабаром призначить оновлений склад делегації.



Резніков – найбільш імовірний кандидат замість Кучми / Фото Facebook

Володимир Зеленський заявив, що це один з найскладніших кадрових виборів. За словами президента, є кілька претендентів на цю посаду. Один з них – віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков. Крім того, ведуться перемовини з Леонідом Кравчуком.

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На думку Олещука, місце Кучми має зайняти хтось співмірний у політичному сенсі з другим президентом. Кого б знали росіяни і сприймали його серйозно. Значима фігура з досвідом, але бажано молодша і активніша. Приміром, хтось із колишніх міністрів закордонних справ.