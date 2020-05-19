Головні помилки Кучми: скандали та рейтинг політика

Згідно опитування, українці вважають найуспішнішим президентом Кучму. Про причини такого ставлення, а також про скандали, пов’язані з Кучмою, – в матеріалі 24 каналу.

Головні помилки Кучми

На думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, яку він висловив 24 каналу, те, що Кучму вважають найпопулярнішим президентом, пов’язано з різними причинами. По-перше, що він єдиний президент, який двічі перемагав на виборах. Тобто Кучма третину незалежності України керував державою.

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"Другий президентський термін Кучми – період найвищого економічного зростання – 12-14% ВВП на рік. Тоді люди забули про "кравчучки", почали користуватися споживацькими кредитами, з’явилася ілюзія добробуту", – вважає Євген Магда.

По-друге, великий вплив на результати опитування, на думку експерта, має телебачення. Кучма, як і перший президент України Кравчук, присутні в інформаційному просторі.



Кучма єдиний президент, що двічі виграв вибори / Фото Facebook

При цьому експерт підкреслює: багатовекторність Кучми – не досягнення, а помилка.

Головна помилка Кучми – багатовекторність і намагання залишатися в тіні Росії. До 2014 року всі українські президенти були в тіні Росії, включаючи Ющенка. Очевидно, що касетний скандал – не подвиг майора Мельниченка, а, швидше, спецоперація російських спецслужб, щоб тримати Кучму на короткому повідку,

– наголошує Євген Магда.

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Також політолог зауважує: українське суспільство консервативне. Часто більше живе ілюзіями перетворень, ніж готовністю до них. Держава переживає казку про втрачений час і можливостей за правління Кучми і Кравчука – на початку 90-х років. На його переконання, через втрачені можливості Україна все більше відстає в розвитку від сусідніх держав. У першу чергу, в Центральній Європі.

Одна з таких причин – Кучма заклав олігархічну модель розвитку України, від якої ми не можемо досі відмовитися. І це створює серйозні перешкоди на шляху взаємодії з партнерами з Центральної Європи. Така оцінка українських президентів дає відповідь на питання: чому в українців добре виходять майдани, але погано поступальний розвиток,

– вважає політолог.

Кого з президентів українці підтримують найбільше та найменше

Згідно результатів опитування групи "Рейтинг", українці наступним чином оцінили успішність президентів:

Леонід Кучма – 20%;

Володимир Зеленський – 16%;

Леонід Кравчук – 13%;

Петро Порошенко – 12%;

Віктор Янукович – 9%;

Віктор Ющенко – 6%.

Жоден з них не був найкращим – 14%. Не змогли відповісти – 10%.



Рейтинг президентів від "Рейтингу" / Інфографіка 24 каналу

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Резонансні скандали, пов’язані з Кучмою

Справа вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, касетний скандал

Кучму вважають причетним до вбивства відомого українського журналіста Георгій Гонгадзе в 200 році. Після зникнення Гонгадзе народний депутат Олександр Мороз оприлюднив записи розмов ніби Леоніда Кучми з його найближчим оточенням. На одному з них голос, схожий на Кучму, розмовляє з тодішнім міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченком. На записі голос, схожий на Кучму, непрямо говорить про те, щоб треба прибрати опозиційного журналіста Гонгадзе.



Кучма може бути причетним до вбивства Гонгадзе / Фото Wikipedia

Пізніше виявилося, що записи Морозу передав колишній працівник держохорони Кучми Микола Мельниченко. Самого Мельниченка вивезли до США і надали там притулок. В Україні розпочалася масштабна акція протесту "Україна без Кучми".

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У 2011 році Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Кучми. Другого президента підозрювали в причетності до смерті Гонгадзе. Вину другого президента України не доведено. Ексміністр внутрішніх справа Кравченко у 2005 році начебто покінчив життя самогубством. Кравченко був ключовим свідком у справі про вбивство Гонгадзе і "застрелився" саме в той день, коли мав прийти на допит.

Справа про насильство проти опозиціонерів

У лютому 2000 року народного депутата Олександра Єльяшкевича було жорстоко побито біля готелю "Москва" (Зараз – "Україна"). Єльяшкевич організатором нападу назвав Леоніда Кучму. Пізніше Єльяшкевич виїхав до США, де отримав політичний притулок.



Ахметов при Кучмі став доларовим мільярдером / Фото Facebook

У червні 2000 року на журналіста Олексія Подольського також було скоєно напад. Його викрали, вивезли в ліс і там побили. Серед організаторів і виконавців був начальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексій Пукач, якого пізніше засудили як організатора вбивства Гонгадзе. У 2011 році ГПУ порушила кримінальну справу проти Кучми за підозрою в причетності до побиття Олексія Подольського.

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Кучма та олігархи

Кучму пов’язують із низкою олігархів. Зокрема, експрем’єром Павлом Лазаренком, який утік з України, був затриманий у США і засуджений за корупцію.



З подачі Кучми Янукович прийшов до влади / Фото Getty

За президентства Кучми неймовірно розбагатів олігарх Рінат Ахметов за рахунок отримання контролю над вугільно-металургійною галуззю. Завдяки впливу Ахметова до влади прийшов Віктор Янукович, якого Кучма на президентських виборах 2004 року зробив свого наступником.

Політичні скандали

Леоніда Кучму звинувачували в переслідуванні опозиційних політиків, активістів та журналістів. За його правління жорстко придушували свободу слова і були масові порушення прав людини. Саме під час другого президентського терміну главою адміністрації Кучми був одіозний Віктор Медведчук – кум Путіна, нині нардеп від "Опозиційної платформи – За життя".



Кум Путіна Медведчук мав величезний вплив на Кучму / Фото Getty

США підозрювали Кучму в незаконній торгівлі зброєю. Щоправда, доказів не було надано.

Референдум із розширення повноважень президента

16 квітня 2000 року за ініціативи Кучми був поведений Всеукраїнський референдум, на якому громадянам пропонувалося дати відповідь на кілька питань. Зокрема, щодо обмеження кількості депутатів до 300 і зменшення впливу парламенту. На переконання спостерігачів, референдум мав за мету встановлення авторитарної влади в Україні. Результати референдуму були сфальсифіковані. Утім, Верховна Рада України так і не імплементувала результати опитування.