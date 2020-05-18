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Кого українці вважають найкращим президентом за роки незалежності: результат дивує

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Кого українці вважають найкращим президентом: результат опитування
Кого українці вважають найкращим президентом за роки незалежності / hromadske.ua

Найкращим президентом за роки незалежності українці вважають Леоніда Кучму. За нього свій голос віддали 20% учасників опитування соціологічної групи "Рейтинг". Володимир Зеленський посів другу сходинку, а Віктор Янукович у рейтингу обігнав Віктора Ющенка.

Про те, як українці оцінюють діяльність усіх президентів часів незалежності, свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг".

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Кого з президентів українці підтримують найбільше та найменше

  • Найкращим президентом найбільша кількість опитаних вважає Леоніда Кучму – 20%;
  • Володимира Зеленського – 16%;
  • Леоніда Кравчука – 13%;
  • Петра Порошенка – 12%;
  • Віктора Януковича – 9%;
  • Віктора Ющенка – 6%.
  • жоден з них не був найкращим – 14%;
  • не змогли відповісти – 10%.

Як розподілилися голоси залежно від регіонів

  • Кучму та Януковича частіше обирали мешканці південно-східних областей;
  • Порошенка – західних та центральних регіонів.

Як вплинув на вибір вік опитаних

  • Зеленського частіше обирали молодші опитані;
  • Кравчука – старші.

Зверніть увагу! Леонід Кучма – другий президент незалежної України. Очолював державу з 19 липня 1994 року по 23 січня 2005 року.

Що відомо про опитування

  • Його провела група "Рейтинг".
  • Протягом 12 – 13 травня шляхом телефонних інтерв’ю опитали 3 тисячі респондентів віком від 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій.
  • Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 1,8%.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Володимир Зеленський Леонід Кравчук Леонід Кучма Віктор Янукович Віктор Ющенко Петро Порошенко Статистика Соціологічне дослідження Новини політики Новини України
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