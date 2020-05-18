Кого українці вважають найкращим президентом за роки незалежності: результат дивує

Найкращим президентом за роки незалежності українці вважають Леоніда Кучму. За нього свій голос віддали 20% учасників опитування соціологічної групи "Рейтинг". Володимир Зеленський посів другу сходинку, а Віктор Янукович у рейтингу обігнав Віктора Ющенка.

Про те, як українці оцінюють діяльність усіх президентів часів незалежності, свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг". Читайте також Три чверті українців не довіряють Порошенку Кого з президентів українці підтримують найбільше та найменше Найкращим президентом найбільша кількість опитаних вважає Леоніда Кучму – 20%;

– 20%; Володимира Зеленського – 16%;

Леоніда Кравчука – 13%;

Петра Порошенка – 12%;

Віктора Януковича – 9%;

Віктора Ющенка – 6%.

– 6%. жоден з них не був найкращим – 14%;

не змогли відповісти – 10%. Як розподілилися голоси залежно від регіонів Кучму та Януковича частіше обирали мешканці південно-східних областей;

Порошенка – західних та центральних регіонів. Як вплинув на вибір вік опитаних Зеленського частіше обирали молодші опитані;

Кравчука – старші. Зверніть увагу! Леонід Кучма – другий президент незалежної України. Очолював державу з 19 липня 1994 року по 23 січня 2005 року. Що відомо про опитування Його провела група "Рейтинг".

Протягом 12 – 13 травня шляхом телефонних інтерв’ю опитали 3 тисячі респондентів віком від 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 1,8%.