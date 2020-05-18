Кого українці вважають найкращим президентом за роки незалежності: результат дивує
Найкращим президентом за роки незалежності українці вважають Леоніда Кучму. За нього свій голос віддали 20% учасників опитування соціологічної групи "Рейтинг". Володимир Зеленський посів другу сходинку, а Віктор Янукович у рейтингу обігнав Віктора Ющенка.
Про те, як українці оцінюють діяльність усіх президентів часів незалежності, свідчать результати опитування, проведеного групою "Рейтинг".
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Кого з президентів українці підтримують найбільше та найменше
- Найкращим президентом найбільша кількість опитаних вважає Леоніда Кучму – 20%;
- Володимира Зеленського – 16%;
- Леоніда Кравчука – 13%;
- Петра Порошенка – 12%;
- Віктора Януковича – 9%;
- Віктора Ющенка – 6%.
- жоден з них не був найкращим – 14%;
- не змогли відповісти – 10%.
Як розподілилися голоси залежно від регіонів
- Кучму та Януковича частіше обирали мешканці південно-східних областей;
- Порошенка – західних та центральних регіонів.
Як вплинув на вибір вік опитаних
- Зеленського частіше обирали молодші опитані;
- Кравчука – старші.
Зверніть увагу! Леонід Кучма – другий президент незалежної України. Очолював державу з 19 липня 1994 року по 23 січня 2005 року.
Що відомо про опитування
- Його провела група "Рейтинг".
- Протягом 12 – 13 травня шляхом телефонних інтерв’ю опитали 3 тисячі респондентів віком від 18 років по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 1,8%.