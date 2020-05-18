Кого украинцы считают лучшим президентом за годы независимости: неожиданный результат
Лучшим президентом за годы независимости украинцы считают Леонида Кучму. За него свой голос отдали 20% участников опроса социологической группы "Рейтинг". Владимир Зеленский занял второе место, а Виктор Янукович в рейтинге обогнал Виктора Ющенко.
О том, как украинцы оценивают деятельность всех президентов времен независимости, свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".
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Кого из президентов украинцы поддерживают больше всего и меньше всего
- Лучшим президентом наибольшее количество опрошенных считает Леонида Кучму – 20%;
- Владимира Зеленского – 16%;
- Леонида Кравчука – 13%;
- Петра Порошенко – 12%;
- Виктора Януковича – 9%;
- Виктора Ющенко – 6%.
- ни один из них не был лучшим – 14%;
- затруднились ответить – 10%.
Как распределились голоса в зависимости от регионов
- Кучму и Януковича чаще выбирали жители юго-восточных областей;
- Порошенко – западных и центральных регионов.
Как на выбор повлиял возраст опрошенных
- Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные;
- Кравчука – старшие.
Обратите внимание! Леонид Кучма – второй президент независимой Украины. Возглавлял государство с 19 июля 1994 по 23 января 2005 года.
Что известно об опросе
- Его провела группа "Рейтинг".
- В течение 12 – 13 мая путем телефонных интервью опросили 3 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 1,8%.