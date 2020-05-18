Кого украинцы считают лучшим президентом за годы независимости: неожиданный результат

Лучшим президентом за годы независимости украинцы считают Леонида Кучму. За него свой голос отдали 20% участников опроса социологической группы "Рейтинг". Владимир Зеленский занял второе место, а Виктор Янукович в рейтинге обогнал Виктора Ющенко.

О том, как украинцы оценивают деятельность всех президентов времен независимости, свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".

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Кого из президентов украинцы поддерживают больше всего и меньше всего

Лучшим президентом наибольшее количество опрошенных считает Леонида Кучму – 20%;

– 20%; Владимира Зеленского – 16%;

Леонида Кравчука – 13%;

Петра Порошенко – 12%;

Виктора Януковича – 9%;

Виктора Ющенко – 6%.

– 6%. ни один из них не был лучшим – 14%;

затруднились ответить – 10%.

Как распределились голоса в зависимости от регионов

Кучму и Януковича чаще выбирали жители юго-восточных областей;

Порошенко – западных и центральных регионов.

Как на выбор повлиял возраст опрошенных

Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные;

Кравчука – старшие.

Обратите внимание! Леонид Кучма – второй президент независимой Украины. Возглавлял государство с 19 июля 1994 по 23 января 2005 года.

Что известно об опросе