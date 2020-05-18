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Кого украинцы считают лучшим президентом за годы независимости: неожиданный результат

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Кого украинцы считают лучшим президентом: результат опроса
Кого украинцы считают лучшим президентом за годы независимости / hromadske.ua

Лучшим президентом за годы независимости украинцы считают Леонида Кучму. За него свой голос отдали 20% участников опроса социологической группы "Рейтинг". Владимир Зеленский занял второе место, а Виктор Янукович в рейтинге обогнал Виктора Ющенко.

О том, как украинцы оценивают деятельность всех президентов времен независимости, свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".

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Кого из президентов украинцы поддерживают больше всего и меньше всего

  • Лучшим президентом наибольшее количество опрошенных считает Леонида Кучму – 20%;
  • Владимира Зеленского – 16%;
  • Леонида Кравчука – 13%;
  • Петра Порошенко – 12%;
  • Виктора Януковича – 9%;
  • Виктора Ющенко – 6%.
  • ни один из них не был лучшим – 14%;
  • затруднились ответить – 10%.

Как распределились голоса в зависимости от регионов

  • Кучму и Януковича чаще выбирали жители юго-восточных областей;
  • Порошенко – западных и центральных регионов.

Как на выбор повлиял возраст опрошенных

  • Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные;
  • Кравчука – старшие.

Обратите внимание! Леонид Кучма – второй президент независимой Украины. Возглавлял государство с 19 июля 1994 по 23 января 2005 года.

Что известно об опросе

  • Его провела группа "Рейтинг".
  • В течение 12 – 13 мая путем телефонных интервью опросили 3 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий.
  • Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 1,8%.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Социологическое исследование Новости Украины Владимир Зеленский Леонид Кравчук Леонид Кучма Виктор Янукович Виктор Ющенко Петр Порошенко Статистика Новости политики
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