Уманський не вважає Зеленського хорошим президентом, бо оцінювати ще рано

Ексміністр фінансів України Ігор Уманський вважає, що кращим президентом за всю історію України був Леонід Кучма (1994 – 2005).

Про це заявив в інтерв'ю Politeka Online.

"У кожного (президента – ред.) були свої плюси, і свої мінуси. Зеленський ще й року не пробув президентом, тому оцінювати взагалі його не варто, ще рано. З тих, хто був, як не дивно, як не парадоксально, але, на мій погляд кращим, це був Леонід Кучма", – заявив Ігор Уманський.

"Насправді він був самою системною людиною з усіх президентів, які були в Україні… Як системна людина він (Леонід Кучма – ред.) розвивав і державні органи, і державні інституції відповідним чином", – додав Уманський.

Ексміністр фінансів вважає, що державні системи та інституції у часи Кучми і зараз – різні речі.

"Це (держава – ред.) як корабель, і на кораблі, якщо він функціонує, якщо він нормально працює, питання не до механіка і не до інженера, куди пливе цей корабель – чи пройде він через шторм або він в тихих водах зіткнеться, як Титанік, з айсбергом. Це питання до того, хто керує цими системами, хто капітан", – заявив Уманський.

"Зараз, на жаль, – продовжив він, – у часи останніх двох президентів після Кучми ми отримали Україну, в якій ці системи державного управління, державні інституції, просто розвалені. Ситуація з пандемією це яскраво показала".

На запитання ведучого, який президентський термін Кучми Уманський вважає визначальним, він відповів, що другий.

"Кучма в першому і в другому рядку – це два різних Кучми. Більшість основних інституційних змін відбулося саме в період з 2000 по 2002 рік. Так, в той момент прем'єр-міністром, який провів ці реформи, був Віктор Ющенко, але за президента Леоніда Кучми", – відповів Уманський.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма в даний момент представляє Україну в Тристороннійї контактній групі в Мінську, куди його призначив своїм указом нинішній президент Володимир Зеленський.

На час другого рядок президентства Леоніда Кучми (1999 – 2005) довелося, зокрема, вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, акція "Україна – без Кучми!", а також Помаранчева революція.

Додамо, Ігор Уманський почав працювати в органах виконавчої влади України, починаючи з 1997 року. Двічі був першим заступником міністра фінансів (2008-2010; 2014-2015), виконуючим обов'язки міністра фінансів (2009-2010), а також недовгий час пробув міністром фінансів з 4 березня по 30 березня 2020 року.