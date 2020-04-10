Уманский не считает Зеленского хорошим президентом, потому что оценивать еще рано

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский считает, что лучшим президентом за всю историю Украины был Леонид Кучма (1994 – 2005).

Об этом он заявив в интервью Politeka Online.

"У каждого (президента – ред.) были свои плюсы, и свои минусы. Зеленский еще и года не пробыл президентом, поэтому оценивать вообще его не стоит, еще рано. С тех, кто был, как ни странно, как ни парадоксально, но, на мой взгляд, это был (Леонид – ред.) Кучма…", – заявил Игорь Уманский.

"На самом деле он был самым системным человеком со всех президентов, которые были в Украине… Как системный человек он (Леонид Кучма – ред.) развивал и государственные органы, и государственные институции соответствующим образом", – добавил Уманский.

Экс-министр финансов считает, что государственные системы и институции во времена Кучмы и сейчас – разные вещи.

"Это (государство – ред.), как корабль, и на корабле, если он функционирует, если он нормально работает, вопрос не до механика и не до инженера, куда плывет этот корабль – пройдет ли он через шторм или он в тихих водах столкнется, как Титаник, с айсбергом. Это вопрос к тому, кто управляет этими системами, кто капитан", – заявил Уманский.

"Сейчас, к сожалению, – продолжил Уманский, – во времена последних двух президентов после Кучмы мы получили Украину, в которой эти системы государственного управления, государственные институции, попросту развалены. Ситуация с пандемией это ярко показала…"

На вопрос ведущего, какой президентский срок Кучмы Уманский считает определяющим, он ответил, что второй.

"Кучма в первом и во втором строке – это два разных Кучмы. Большинство основных институционных перемен произошло именно в период с 2000 по 2002 год. Да, в тот момент премьер-министром, который провел эти реформы, был Виктор Ющенко, но за президента Леонида Кучмы", – ответил Уманский.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма в данный момент представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске, куда его назначил своим указом нынешний президент Владимир Зеленский.

На время второго строка президентства Леонида Кучмы (1999 – 2005) пришлось, в частности, убийство журналиста Георгия Гонгадзе, акция "Украина – без Кучмы!", а также Оранжевая революция.

Добавим, Игорь Уманский начал работать в органах исполнительной власти Украины, начиная с 1997 года. Дважды был первым заместителем министра финансов (2008-2010; 2014-2015), исполняющим обязанности министра финансов (2009-2010), а также недолгое время пробыл министром финансов с 4 марта по 30 марта 2020 года.