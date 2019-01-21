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      Вбивство Гонгадзе: Луценко розповів про роль Кучми у справі

      1441 Читать новость на русском
      Георгій Гонгадзе
      Георгій Гонгадзе / Фото з відкритих джерел

      Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що дії другого президента Леоніда Кучми призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, хоч прямого наказу і не було.

      Про це генпрокурор розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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      Прямого наказу не було. Але розмови про необхідність покарати Гонгадзе привели до того, що у диктаторської системі координат пішла гонка, хто краще і далі зайде у виконанні волі диктатора. Саме тому я ставлю це у вину,
      – наголосив Юрій Луценко.

      Він додав, що неодноразово розмовляв про це із Кучмою і що другому Президенту України взагалі важко говорити на цю тему.

      "Він заперечує, природно, свою причетність до вбивства Гонгадзе. І тим не менше, я бачу, що йому дуже важко про це говорити", – додав оільник Генпрокуратури.

      Луценко також вважає, що "звучить вироком, якщо не юридичним, то моральним" передсмертна записка екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, одного з головних підозрюваних у справі, який нібито покінчив життя самогубством.

      Я ні в чому не винен, я став жертвою Кучми і його оточення,
      – процитував генпрокурор записку і додав, що після цього, на його погляд, "у Кучми не було жодної спокійної ночі".

      Хто вбив Георгія Гонгадзе?Замовників вбивства досі не встановлено. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У лісі під Таращею Київської області у листопаді того ж року виявили обезголовлене тіло. Воно, за висновками експертів, могло належати Георгію. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе. Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.

      15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. 6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.

      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Георгія Гонгадзе Леонід Кучма Юрій Луценко ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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