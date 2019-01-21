Вбивство Гонгадзе: Луценко розповів про роль Кучми у справі

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що дії другого президента Леоніда Кучми призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, хоч прямого наказу і не було.

Про це генпрокурор розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Прямого наказу не було. Але розмови про необхідність покарати Гонгадзе привели до того, що у диктаторської системі координат пішла гонка, хто краще і далі зайде у виконанні волі диктатора. Саме тому я ставлю це у вину,

– наголосив Юрій Луценко.

Він додав, що неодноразово розмовляв про це із Кучмою і що другому Президенту України взагалі важко говорити на цю тему.

"Він заперечує, природно, свою причетність до вбивства Гонгадзе. І тим не менше, я бачу, що йому дуже важко про це говорити", – додав оільник Генпрокуратури.

Луценко також вважає, що "звучить вироком, якщо не юридичним, то моральним" передсмертна записка екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, одного з головних підозрюваних у справі, який нібито покінчив життя самогубством.

Я ні в чому не винен, я став жертвою Кучми і його оточення,

– процитував генпрокурор записку і додав, що після цього, на його погляд, "у Кучми не було жодної спокійної ночі".

Хто вбив Георгія Гонгадзе?Замовників вбивства досі не встановлено. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У лісі під Таращею Київської області у листопаді того ж року виявили обезголовлене тіло. Воно, за висновками експертів, могло належати Георгію. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе. Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві.



15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. 6 січня 2017 року Апеляційний суд Києва залишив у силі довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста, який було винесено 9 січня 2013 року.