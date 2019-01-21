Убийство Гонгадзе: Луценко рассказал о роли Кучмы в деле

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что действия второго президента Леонида Кучмы привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, хоть прямого приказа и не было.

Об этом генпрокурор рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Прямого приказа не было. Но разговоры о необходимости наказать Гонгадзе привели к тому, что в диктаторской системе координат пошла гонка, кто лучше и дальше зайдет в исполнении воли диктатора. Именно поэтому я ставлю это в вину,

– подчеркнул Юрий Луценко.

Он добавил, что неоднократно беседовал об этом с Кучмой и что второму Президенту Украины вообще трудно говорить на эту тему.

"Он отрицает, естественно, свою причастность к убийству Гонгадзе. И тем не менее, я вижу, что ему очень трудно об этом говорить", - добавил оильник Генпрокуратуры.

Луценко также считает, что "звучит приговором, если не юридическим, то моральным" предсмертная записка экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко - одного из главных подозреваемых по делу, который якобы покончил жизнь самоубийством.

Я ни в чем не виноват, я стал жертвой Кучмы и его окружения,

– генпрокурор процитировал записку и добавил, что после этого, на его взгляд, "у Кучмы не было ни одной спокойной ночи".

Кто убил Георгия Гонгадзе?

Заказчиков убийства до сих пор не установлили. Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В лесу под Таращей Киевской области в ноябре того же года обнаружили обезглавленное тело. Оно, по заключению экспертов, могло принадлежать Георгию. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе. Похороны убитого журналиста состоялись 22 марта 2016 года в Киеве.



15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины – Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет. 6 января 2017 года Апелляционный суд Киева оставил в силе пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста, который был вынесен 9 января 2013 года.